Против жителя Нижнекамска, устроившего на Каме детям и взрослым опасные «покатушки» на самодельном понтоне, следователи возбудили уголовное дело, передает пресс-служба Камской транспортной прокуратуры.

Днем 25 мая для 36 людей, среди которых были 19 детей, он организовал прогулку по акватории Куйбышевского водохранилища возле острова Хороший Елабужского района. Для этого к своему речному судну он прицепил самодельный двухпалубный понтон. За поездку он собрал с пассажиров 12 000 рублей.

Известно, что судно и прицеп не прошли госрегистрацию, а также обязательное техосвидетельствование. Кроме того, для пассажиров не было спасательных средств. Эксперты пришли к мнению, что понтон опасен для жизни людей.

Ход расследования дела находится на контроле транспортной прокуратуры.