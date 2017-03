В следственном отделе по городу Елабуге СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения Осипова Игоря Леонидовича, 03.03.1982 года рождения.

В ходе предварительного следствия установлено, 18 ноября 2016 года примерно в 18 часов Осипов выехал из дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Граховский район, деревня Мишкино, ул. Колхозная, д. 36 на автомашине ВАЗ 2193 гос.знак А 833 ТУ 116 RUS, после чего на связь с родственниками не вышел.

В последующем, указанная автомашина была обнаружена 27 декабря 2016 года в лугах за садовым обществом «Тойминская» на берегу Кама на расстоянии около 4 км от домов на улице Шишкина города Елабуги.

Приметы: на вид 35 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, прямые, на левой щеке имеются 2 две родинки.

Был одет: черная вязаная спортивная шапка, куртка болоньевая черного цвета, джинсы темно-синего цвета.

Всех граждан, обладающих какой-либо информацией, обращаться по телефонам: 02, 8 (855-57)7-18-558.

