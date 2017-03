В этом году в зону риска подтопления попадают более 60 домохозяйств Елабуги и Елабужского района. В них проживают 136 человек. Об этом сегодня сообщил начальник 75-й пожарной части Федерального государственного казенного учреждения «15 ОФПС по РТ» Евгений Шумилов.

В зоне подтопления в городе четыре улицы – Октябрьская, Снежная, Набережная и Шишкина. Сегодня среди жителей города и района спасатели проводят разъяснительную работу, определены и места временного размещения людей.

«Согласно плану, определены 200 мест в санатории-профилактории «Космос» и детском лагере «Юный Строитель». В Елабужском районе в зону возможного подтопления входят населенные пункты Мамыловка и Бессониха, Поспелево и Танайка, в этих селах пункты временного размещения находятся в школах», – отмечает Евгений Шумилов.

По словам спасателей, по опыту прошлых лет жители чаще всего отказываются покидать свои дома, тем более в прошлом году уровень воды позволял проживать в затопленных домах.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.