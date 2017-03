В Елабужском межрайонном отделе ФГБУ «Россельхозцентр» завершается предпосевная проверка семян яровых культур. Также продолжается проверка состояния перезимовавших озимых культур.

Точно определить, как перезимовали озимые культуры на полях района, пока сложно, потому что во время полевых работ отсутствовала влага, к тому же с посевом опоздали, так как ждали дождей. «В итоге озимые ушли под снег распустившиеся лишь на 48 процентов, а в удовлетворительном состоянии – 24 процента. А вот около 600 га озимой ржи ушли, не успев распуститься – то есть, в фазе всходов. Это говорит, что рожь будет плохо куститься, а значит – особо высокого урожая ждать не придется», – отмечает руководитель Елабужского межрайонного отдела Россельхозцентра Люция Габидуллина.

Еще одна проблема – на озимых культурах лежит ледяная корочка, которая может привести к росту числа погибших растений. Если в январе от ледяной корочки погибли 4 процента озимых, то в марте их количество достигло 19 процентов. Зная об этом, руководители хозяйств делают все возможное, чтобы потери на полях были меньше. Они организуют подкормку, готовят аммиачную селитру и так далее.

Что же касается семян, которые хранятся в амбарах, то их качество хорошее, отмечают специалисты. Проверять их на схожесть и посевные качества начали с начала года, и сейчас эта работа завершается. Всего хозяйствами района было засыпано на хранение 8 тыс. 630 т семян.

