Ключевыми стали вопросы подготовки педагогических кадров и повышения квалификации учителей.

В ежегодной встрече с руководством вуза, преподавателями и студентами участвовали министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, заместитель главы ЕМР Зульфия Сунгатуллина, генеральный директор транспортно-коммерческой фирмы «Кама-Тракс» Леонид Штейнберг, генеральный директор ЕГМЗ Гульзада Руденко, начальники управлений образованием районов.

Приветствуя собравшихся, директор института Елена Мерзон поблагодарила членов Попечительского совета: «Для нашего коллектива попечители – это те люди, которые принимают активное участие в развитии нашего университета, проявляют интерес к нашей работе и содействуют решению важных вопросов».

Выступая с отчетом об итогах работы и перспективных направлениях на текущий год, Елена Ефимовна отметила, что впервые в прошлом году был проведен набор в магистратуру. Сегодня в вузе учатся 4283 студента, в том числе 4177 бакалавров. Отрадно, что прием студентов в 2016 году значительно превысил число выпускников. Вместе с тем ежегодно наблюдается тенденция по сокращению бюджетных мест на очном отделении. Доля внебюджетного обучения составляет 36 процентов. Вузом активно ведется профориентационная работа в школах республики, соседних регионах, странах ближнего и дальнего зарубежья. В этом году в институте получают образование 296 иностранных студентов.

Директор заострила внимание на отсутствии бюджетных мест по образовательным профилям «Математика, информатика», «Биология, химия» по направлениям «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», «Профессиональное обучение». Эта проблема уже привела к тому, что в 2017 году на очном отделении не будет выпуска учителей математики, физики, информатики, биологии, технологии, а значит школы республики не смогут обновить педагогические кадры. Для частичного решения этого вопроса институт ввел новый профиль – «Учитель технологии и информатики». Елена Мерзон предложила рассмотреть возможность открытия набора по недостающим профилям группы «целевиков» в рамках республиканской программы.

Новым, востребованным временем профилем обучения с 1 сентября станет «Английский и китайский язык» (перевод и переводоведение). Кроме того, ведется разработка обучения по очно-дистанционным технологиям в 13 дисциплинах.

Преподаватели и студенты уделяют большое внимание публикациям в рейтинговых научных журналах, а также получению грантов на научно-исследовательскую работу. Студенты ежегодно проходят стажировки в зарубежных вузах и образовательных центрах. В 2016 году ребята выезжали в Китай, Германию, Испанию, Хорватию.

Елена Мерзон акцентировала внимание попечителей на проектах, реализуемых в рамках приоритетного направления – Стратегической академической единицы «Учитель XXI века». Сегодня это Международный фестиваль школьных учителей, участие в реализации грантов.

«В следующем году мы планируем включить в САЕ еще два направления – подготовку учебных пособий и использование малоразмерных роботов отечественного производства. Сейчас проект «Робостарт» проходит апробацию в IT-лицее Казани. Это новый этап программирования, который позволит готовить будущих инженеров, познакомит будущих учителей с передовыми достижениями инженерно-технической сферы. Мы готовы обучить педагогов методике ведения занятий с использованием андроидных и биоморфных роботов», – сказала Елена Ефимовна, предлагая министерству образования и муниципалитетам поддержать «Робостарт».

Второй проект, нацеленный на САЕ, – это конструирование среды развития одаренности детей в образовательных организациях. «Сегодня очень много теоретических материалов, но практико-ориентированной апробированной модели пока не существует, – подчеркнула директор вуза. – Многие школы пытаются вести работу с успешными детьми, учениками «группы риска», но, по новым федеральным образовательным стандартам, будущий учитель должен быть компетентным во всех сферах. Учитывая это, наши будущие учителя будут включены в разработку программы». Площадкой для создания такой модели могут стать школы Елабужского района и других муниципальных образований Татарстана.

Одно из ключевых предложений – создание при институте Центра повышения квалификации учителей, ведь сегодня педагогам региона приходится ехать в Казань или проходить курсы в учреждениях, не имеющих достаточной научной базы, квалифицированных специалистов.

Первый проректор КФУ Рияз Минзарипов, со своей стороны, заметил: «Елабужский институт КФУ является крупным педагогическим центром и действительно хорошо справляется со своей задачей, работает активно, участвуя в подготовке стратегических академических единиц. Радует то, что Елабуга наращивает свой потенциал в направлении повышения квалификации учителей. Создание Центра, где могли бы проходить курсы педагоги восточных регионов Татарстана, – хорошая идея. Думаю, совместно с МОиН РТ мы ее реализуем».

Очно-дистанционные технологии в организации обучения студентов вуза представил доцент кафедры математики и информатики Виктор Шурыгин. Преподаватель продемонстрировал методические возможности вебинаров, онлайн-курсов, видеоотчетов с выполнением заданий.

От лица студенчества попечителей поприветствовал третьекурсник факультета филологии и истории Илья Каишев. Он рассказал о работе, проводимой научно-образовательным Центром исследования молодежных культур в школах республики. Под руководством доцента кафедры философии и социологии Альбины Гарифзяновой студенты организуют лекции и дискуссии, беседуя с учениками о повседневном фашизме, молодежном сленге, интернет-культуре.

Заместитель главы Елабужского муниципального района Зульфия Сунгатуллина высказала заинтересованность программами развития одаренности детей, которые могут стать совместными проектами вуза и города. Побывав в Сколково, Зульфия Хафизовна поделилась, что в Елабуге грядут заметные перемены. Важную роль в них сыграет анализ интересов населения, в том числе – выпускников вуза.

Директор ЕГМЗ Гульзада Руденко обратила внимание аудитории на знание молодежью истории города. Несколько лет назад совместно с институтом был выпущен первый учебник для школьников «История Елабуги». Сейчас готовится его переиздание, разработано учебно-методическое пособие. Гульзада Ракиповна адресовала министру образования пожелание найти возможность для перевода учебника на татарский язык.

Леонид Штейнберг, генеральный директор транспортно-коммерческой фирмы «Кама-Тракс», искренне порадовался успехам вуза. Он пообещал и в дальнейшем оказывать поддержку инженерно-технологическому факультету, принимать студентов на стажировку.

После выступлений докладчиков с вопросами к попечителям обратились преподаватели. Доцент кафедры психологии Галия Льдокова затронула проблему профессионального обучения медиаторов или «службы примирения», предложив министерству использовать разработки вуза для организации курсов повышения квалификации учителей в 2017 году.

Подводя итоги заседания, председатель Попечительского совета Энгель Фаттахов отметил: «Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с Елабужским институтом КФУ в подготовке педагогических кадров. Самая передовая материально-техническая, научная база сосредоточена в педагогических вузах, и мы должны использовать ее. У вуза есть свои традиции, сильные стороны. Что касается бюджетных мест – мы продолжаем работу в этом направлении. Без решения этого вопроса, думаю, мы не сможем в полной мере рассчитывать на повышение качества образования».

Энгель Навапович поблагодарил руководство института за организацию фестиваля школьных учителей, подготовку школьников к олимпиадам, разработку учебных пособий на татарском языке. Председатель Попечительского совета пообещал оказать содействие развитию этих значимых для республики направлений и решению других вопросов.

Финальной точкой заседания стало вручение почетных грамот и благодарственных писем МОиН РТ, КФУ нашим преподавателям, сотрудникам и студентам.

Члены Попечительского совета пообщались с будущими педагогами и совершили экскурсию по корпусам вуза.

Министр образования встретился со стипендиатами – участниками уникального республиканского проекта. Выпускники школ были рекомендованы своими учителями и муниципалитетами, чтобы пополнить педагогические кадры родного края молодыми специалистами. Весомая материальная помощь должна стимулировать студентов на успешную учебу, подчеркнул Энгель Навапович, ведь Татарстану нужно качественное образование, которое могут дать только качественно подготовленные учителя.

Леонид Штейнберг рассказал студентам инженерно-технологического факультета о работе автотранспортной компании и возможностях стажировки. Гульзада Руденко пригласила будущих учителей истории в музейные комплексы Елабуги, а Зульфия Сунгатуллина попросила молодых экономистов поделиться предложениями по развитию города в «Ларце идей». В актовом зале студенты смогли задать вопросы о республиканских грантах, льготном обеспечении жильем и других формах поддержки учителей заместителю министра образования и науки РТ Тимирхану Алишеву.

В Центре образовательной робототехники попечители пообщались со студентами, которые в прошлом году вошли в десятку лидеров международных состязаний World Robot Olympiad, а также со школьниками, увлеченными конструированием роботов.

В выставочном павильоне были представлены авторские изобретения преподавателей, а также различные механизмы, в конструировании которых участвуют студенты, – электромобиль, ветрогенератор, дрифткар. Попечители оценили базу подготовки учителей технологии, а в завершение насыщенной программы посетили Зоологический музей.