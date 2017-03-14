В Елабугу 19 марта прибудет икона Святой Блаженной Матроны Московской с частицей ее мощей. Святыня будет пребывать в елабужском Покровском соборе до 2 апреля. В это период в храме ежедневно будут служиться молебны святой блаженной старице Матроне перед ее иконой. Покровский храм открыт для посещения ежедневно с 7.00 до 18.00.

Напомним, что Блаженная Матрона Московская - одна из самых почитаемых в России святых. По многочисленным просьбам верующих елабужан ее мощи уже неоднократно пребывали в нашем городе. Многие жители Елабуги могут рассказать о той чудесной помощи в болезнях, в бесплодии, в семейных неурядицах, в поисках работы, которая была им оказана по молитвам к матушке Матроне.