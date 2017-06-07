Елабужский РЭС проводит плановые работы по улучшению электроснабжения, повышая ее качество и надежность. Поэтому в связи с проведением плановых ремонтных работ в г. Елабуга последует отключение электроэнергии с 8-14 июня в некоторых районах города.

8 июня

с 8:00 до 12:00

ул. Парковая, д. №№ 10–22 (четные)

с 8:00 до 17:00

пр. Нефтяников, д. №№ 43, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 53А, 55

ул. Строителей, д. №№ 1, 3

с 8:30 до 17:00

ул. Бахетле, д. № 17

ул. Марджани, д. №№ 40–48 (чет.)

ул. Матур Урам

ул. Радужная, д. №№ 1–19 (нечетные), 8

ул. Садовая, д. № 15А

ул. Строителей, д. №№ 33А, 33Б, 35

н. п. Танайка с 13:00 до 17:00

ул. Заречная, д. №№ 1–15, 2–16

9 июня

с 8:00 до 17:00

пр. Нефтяников, д. №№ 43, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 53А, 55

ул. Строителей, д. №№ 1, 3

14 июня

с 9:00 до 17:00

ул. Азина, д. №№ 67–77 (нечетные), 48–64 (четные)

ул. Гассара, д. №№ 15–37 (нечетные), 20А, 22, 24–34

ул. Московская, д. №№ 63–87, 91–105 (нечетные), №№52–82 (четные)

ул. Овражная, д. №№ 15–17, №№14–18

ул. Спасская, д. №№ 21–33 (нечетные), 28–44 (четные)

15 июня

с 8:00 до 12:00

пер. Восточный, д. №№ 30–46А

пер. Пограничный

пер. Солнечный

ул. Московская, д. №№ 191–195 (нечетные), 156–162 (четные)

ул. Тукая, д. №№ 25–37 (нечетные), 32–36 (четные)

пер. Камала, д. № 18

пер. Пионерский, д. №№ 13, 13А, 13Б

ул. Азина, д. №№ 128, 179–197 (нечетные), 130–146 (четные)

ул. Г. Камала, д. №№ 27, 29, 54–90 (четные)

ул. Советская, д. №№ 9–15 (нечетные), 22–30 (четные)

с 9:00 до 17:00

ул. Шишкина, д. №№ 1–5В, 9 (нечетные)