Вопросы национальной политики обсудили на очередном общественном совете в Елабуге. В совещании принял участие и. о. министра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров.

В Елабуге наметилась тенденция к некоторому повышению количества мигрантов: в 2014 году число иностранцев, проживающих в городе, составило 4 197 человек, в 2015-м их количество упало до 3 500. Ситуация в сторону роста численности мигрантов изменилась в прошлом году. Сейчас на территории города и района проживают 3 653 иностранца из 63 стран. Основную долю мигрантов составили представители дальнего зарубежья.

Всего в городе и районе живут более 84 700 человек, из них 51% русских, 42,5% татар. Далее по численности идут удмурты, марийцы, башкиры.