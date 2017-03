В субботу, 18 марта в большом зале Совета ЕМР состоялось очередное заседание по участию Елабуги в программе развития моногородов. На этот раз мероприятие прошло с участием представителей промышленных предприятий, зарегистрированных как в городе, так и на территории Особой экономической зоны "Алабуга". Совещание прошло под председательством главы ЕМР Геннадия Емельянова. Он рассказал участникам собрания об основных направлениях развития в рамках программы моногородов.

Геннадий Емельянов подробно остановился на двух пунктах, важных для отраслей производства. Это, прежде всего, строительство межмодального логистического центра. На сегодняшний день основная нагрузка по перевозке сырья и товаров ложится на автомобильный транспорт и железную дорогу. Вместе с тем, самый дешевый вид перевозки – водный транспорт остается малозадействованным. Это связано с отсутствием необходимой инфраструктуры – недостаточно грузовых причалов и удобных подъездов к ним. Логистический узел, объединяющий сразу три вида транспорта - железнодорожный, автомобильный и водный, должны исправить этот перекос и удешевить производство.

Другой важной темой, затронутой на совещании, стал вопрос о возможном получении Елабуги статуса "территории опережающего социального развития". Как заявил глава района, этот статус дает ощутимые экономические преференции. Причем, в отличие от ОЭЗ, где участие для резидентов ограничено территорией, он распространится на все предприятия, зарегистрированные в городе. Это даст серьезный толчок для малого бизнеса в Елабуге.

