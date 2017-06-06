Вчера на 17-й сессии Елабужского городского Совета народные избранники утвердили названия новых улиц Елабуги. Территории, где расположены бывшая медсанчать, здание национального парка «Нижняя Кама» и санаторий-профилакторий «Космос», теперь называются Красная Горка и переулок Камский.

Напомним, улица и переулок находятся в Танайском лесу и относятся к рекреационному объекту «Красная Горка». Происхождение топонима «Красная Горка» определяется охристой окраской пород, слагающих обрыв. Это место известно по одноименному произведению И.Шишкина «Красная Горка близ Елабуги» (1852). Еще древние купцы отмечали красоту красных обрывов на Каме.