По состоянию на 14 марта 2017 года в Набережных Челнах насчитывается 1737 официально зарегистрированных безработных граждан, что на 5 человек меньше, чем на прошлую отчетную дату. Уровень регистрируемой в Автограде безработицы составил 0,65% от численности рабочей силы.

Следует отметить, что также уменьшилась численность безработных граждан в таких моногородах Татарстана, как Зеленодольск и Елабуга. По последним данным на учете в центрах занятости населения этих городов числится 683 и 488 безработных соответственно.

Между тем, в Нижнекамске на 5, Чистополе на 44, Камских Полянах на 9, Менделеевске на 17 человек увеличилась численность официально зарегистрированных безработных граждан.