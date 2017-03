Управляющая компания ООО «Жилкомфортсервис» обращает Ваше внимание на то, что показания индивидуальных приборов учёта по воде и электроэнергии передаются с 22 по 24 (включительно) число текущего месяца по многоканальному телефону 5-82-22 круглосуточно.Единой диспетчерской службой «Открытая Елабуга», а также на портале «Открытая Елабуга» и через портал «Госуслуги РТ».

Показания приборов учёта холодного и горячего водоснабжения принимаются только совместно с показаниями приборов учёта по электроэнергии.

В случае не предоставления показаний по индивидуальным (квартирным) приборам учёта начисления за указанные коммунальные услуги будут осуществляться по нормативу в соответствии с законодательством РФ.

С уважением, УК ООО «Жилкомфортсервис»

