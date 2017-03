Татарстанским УФАС России разработан комплекс мер по разъяснению основных целей и задач современного антимонопольного регулирования. Одним из наиболее доступных и эффективных способов разъяснительных мероприятий является организация в муниципальных районах Республики Татарстан встреч с гражданами, представителями бизнеса и органов местных самоуправлений.

4 апреля 2017 г. на 9.00 часов заместителем руководителя Татарстанского УФАС России Р.Р. Хабибуллиным запланирован прием граждан, выезд на предприятие, имеющее значение для Елабужского района, а также проведение открытого урока в одной из общеобразовательных школ Елабужского района.

Прием будет проводиться по адресу:г.Елабуга, пр. Нефтяников, 46, Большой Конференц-зал.

Предварительно можно записаться по тел.: 89375795506.

