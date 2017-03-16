Любому городу, а тем более современному мегаполису, необходимы стационарные общественные туалеты. Они должны быть всегда чистыми, доступными для всех, включая людей с ограниченными возможностями, выполнять свои функции и соответствовать общему облику города. Об этом заявили вчера на совещании по благоустройству общественных мест представители компании ООО «ЭкоПластик». Встреча прошла с участием главы Елабужского района Геннадия Емельянова, руководителей исполкомов, главного архитектора, представителей обслуживающих организаций и Елабужского государственного музея-заповедника.

На первом этапе планируется разместить в городе 7 общественных туалетов. Большинство из них будут представлять собой полноценные здания с двумя кабинками в женской и мужской части. Кроме того, будут предусмотрены отдельные комнаты для людей с ограниченными возможностями и для кассира. Такие туалеты будут работать круглосуточно. Они предназначены для круглогодичного использования в качестве общественного туалета, с возможностью эксплуатации от +40°С до -40°С.

Разместятся они в шести местах: на территории Старого Майдана, в Пионерском парке, в Александровском саду, у Спасского собора, рядом с мемориалом М.И.Цветаевой и на Елабужском городище. Кроме того у Покровского собора будет смонтирован еще один туалет, но размером меньше. Он будет состоять лишь из двух кабинок.