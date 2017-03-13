В рамках программы капитального ремонта жилого фонда в Елабуге ремонтные работы ведутся в 16 домах. «В 2017 году увеличился общий лимит программы – выделено 132 млн рублей. В программе участвуют 32 многоквартирных дома, в 16 из них работы уже начаты», – отметила первый заместитель директора департамента Ольга Михайлова. В жилом фонде предполагается провести девять видов работ. В частности, это ремонт инженерных сетей, системы горячего и холодного водоснабжения, канализации, замена мягкой крыши на скатную и утепление фасадов.