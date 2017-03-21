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21 марта мусульмане отмечают Навруз – праздник весны, обновления, начало солнечного Нового года. Он олицетворяет пробуждение природы, непреходящую гармонию человека с окружающим миром.
В Елабужском районе в мире и согласии проживают представители разных национальностей и культур. На протяжении столетий между всеми народами царит уважение к культурам и традициям друг друга, общее стремление к счастливой и благополучной жизни, где есть место добру и справедливости. Не случайно традиции Навруза провозглашают необходимость сохранения памяти о своих предках и уважительного отношения к родителям, согласия в каждой семье и помощи всем нуждающимся.

В этот замечательный праздник хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, любви родных и близких, сохранения добрососедских отношений, счастья каждому дому.

Глава Елабужского муниципального района
Г.Е. Емельянов

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