В России День молодежи в 2017 году отмечается 27 июня. В Елабуге праздничные торжества намечены на следующую субботу - 17 июня.

Мероприятие пройдет на территории стадиона "Молодежный". Организаторы обещают много сюрпризов, правда пока все подробности не раскрываются. Начало празднования Дня молодежи-2017 в 16 часов.

Для справки:

Молодость – это не возраст от 16 до 35, как принято думать, а состояние души. Поэтому праздник, посвященный молодежи, отмечается с удовольствием людьми различных возрастных категорий. История торжества уходит корнями во времена Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении Дня советской молодежи» от 7 февраля 1958 года День молодежи стал официальным праздником. Он приходился на последнее воскресенье июня. После распада СССР по инициативе Государственного комитета Российской Федерации по делам молодежи и Национального Совета молодежных и детских объединений России Президент РФ Б.Н. Ельцин издал распоряжение № 459-рп от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня молодежи». Документ утвердил датой празднования 27 июня.