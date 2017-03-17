Центральная библиотека проводит конкурс поделок из природного материала «В мир природы через книгу», приуроченный к Году экологии в России и Году общественных пространств в Республике Татарстан. За основу поделки из природного материала должна быть взята прочитанная художественная книга о природе.

Условия и порядок проведения:

Сроки проведения конкурса: с 1 марта по 1 ноября 2017 года.

Для участия в конкурсе в период с 1 марта по 1 ноября 2017 г. по адресу г. Елабуга, ул. Казанская, д. 15, тел. 7-83-34 направлять следующие материалы:

- Письменная заявка на участие в конкурсе, в которой указываются – ФИО автора работы (полностью), возраст, профессия, домашний адрес, телефон, название работы, указать автора и заглавие книги, по которой сделана поделка.

-Поделка из природного материала.

Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными призами.

Награждение победителей пройдет в декабре 2017 года в Центральной библиотеке.