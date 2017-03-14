Делегация Самаркандской области Узбекистана во главе с хокимом Химматом Окбутаевым посетила накануне особую экономическую зону «Алабуга» в рамках своего рабочего визита в Республику Татарстан. Гостей сопровождал вице-премьер Правительства Татарстана Василь Шайхразиев.

Целью визита делегации Узбекистана в ОЭЗ стало изучение опыта самой успешной особой экономической зоны России – в Самаркандской области создают свою промышленно-производственную зону, и гости хотят перенять лучшие практики.

В ходе посещения «Алабуги» гостям была представлена презентация ОЭЗ, после чего они посетили завод компании KASTAMONU. Генеральный директор предприятия Али Кылыч провел для делегации Узбекистана экскурсию по одному из самых крупных заводов особой экономической зоны.

После «Алабуги» делегация Самаркандской области отправилась в Набережные Челны, а сегодня гости встретятся с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.