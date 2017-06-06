Сегодня состоялась ХVII сессия Елабужского городского Совета третьего созыва под председательством мэра города Геннадия Емельянова. На повестке дня было 10 вопросов.

Поинформировал депутатов об итогах дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу №17, которые прошли в городе 14 мая, председатель Территориальной избирательной комиссии Андрей Смирнов. Напоним, они состоялись в связи с досрочным сложением полномочий депутата Камиля Галимова. В дополнительных выборах приняли участие 15 кандидатов: 13 самовыдвиженцев и 2 кандидата выдвинуты политическими партиями (ЛДПР, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ). Свои голоса отдали 577 избирателей (19,61%). По итогам выборов победу одержал самовыдвиженец Павел Тунгусков, за него проголосовали 63% избирателей.

Сегодня же Павел Тунгусков был представлен своим коллегам, а Геннадий Емельянов, пожелав успешной депутатской деятельности на благо родного города, вручил ему удостоверение и значок депутата Елабужского городского Совета.

Далее мэр города доложил «О внесении изменений в состав Президиума Елабужского городского Совета третьего созыва». "22 сентября 2015 года на Первой сессии городского Совета третьего созыва в состав Президиума Елабужского городского Совета было избрано 5 депутатов. В связи с досрочным прекращением полномочий депутата по городскому избирательному округу №17 Галимова Камиля Салмановича, необходимо восполнить состав Президиума городского Совета. Уважаемые депутаты, предлагаю: избрать в состав Президиума Елабужского городского Совета депутата по городскому избирательному округу №15 Зарипова Ривала Исмагиловича и утвердить Президиум Елабужского городского Совета в новом составе", - предложил он. Назначение было утверждено единогласным решением народных избранников.

Председатель Финансово-бюджетной палаты Эльмира Садыкова выступила с предложением о внесении изменений в бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. По ее словам, доходная часть городской казны увеличится за счет межбюджетных трансфертов из бюджета района на общую сумму 172 тыс. рублей, в том числе:

за счет республиканских средств на стимулирование труда муниципальных служащих органов местного самоуправления по итогам работы за I квартал и ко Дню местного самоуправления в сумме 55 тыс. рублей;

за счет средств Района на увеличение объема финансового обеспечения Автономного учреждения «Дирекция спортивных сооружений» на выполнение работ по переводу легковых автомобилей на газомоторное топливо в сумме 117 тыс. рублей;

С учетом вносимых изменений доходная часть бюджета города Елабуга увеличится и составит 284 млн. 92 тыс. рублей. Соответствующие изменения вносятся в расходную часть бюджета города. "Кроме того, расходная часть бюджета города Елабуга за счет переходящих остатков средств на начало 2017 года увеличится на сумму 7 млн. 500 тыс. рублей на принятие новых видов расходных обязательств, не предусмотренных при формировании бюджета на 2017 год", - отметила она.

Таким образом, с учетом внесенных изменений объем доходной части бюджета города на 2017 год составит 284 млн. 92 тыс. рублей, объем объем расходной части составит 315 млн. 262 тыс. рублей с дефицитом бюджета в сумме 31 млн. 170 тыс. рублей.

Также Эмира Садыкова представила депутатам проет решения о внесении изменений в решение Елабужского Городского Совета от 18 декабря 2013 года №174 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Елабуга Елабужского муниципального района».

Главный архитектор города Ольга Никитина выступила с докладами "О внесение ихзменений в Правила землепользования и застройки", а также сегодня народные избранники утвердили названия новых улиц.

Председатель Правовой палаты Ольга Бусыгина выступила сразу с тремя вопросами:

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Елабуга Елабужского муниципального района РТ»;

Об отмене решения Елабужского городского Совета от 31.07.2014 № 217 «О регистрации Устава территориального общественного самоуправления №5»;

О внесении изменений в решение Елабужского городского Совета от 27.06.2011 № 51 «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Елабуга Елабужского муниципального района».