Организации горячего питания в образовательных учреждениях осуществляется на основании нормативных документов. Из средств местного бюджета выделяется сумма 6 рублей 80 копеек на каждого ученика из расчета питания 6 дней в неделю. "Соответственно стоимость горячего завтрака в школе состоит из 2-х частей: бесплатное питание на сумму 6 рублей 80 копеек и родительский взнос, сумма которого варьируется в зависимости от возраста школьника", - рассказал с главной городской трибуны начальник Управления образования Ривал зарипов. Кроме того, имеется отдельное десятидневное перспективное меню, утвержденное руководителем и согласованное с Роспотребнадзором, для приготовления блюд используется разработанная картотека, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам.

В Елабужском районе районе работают 23 общеобразовательные организации, в которых организовано горячее питание. Все имеют собственные стационарные пищеблоки, в которых готовятся горячие обеды для школьников. Горячее питание школьников организовано в 2-х формах:

на 1-й перемене желающие получают завтрак на сумму 6,80 рублей – более 2000 учащихся;

на 2-3-4-5 переменах "бесплатники" и желающие обучающиеся получают сбалансированный завтрак.

Отметим, в январе 2017 года проводился мониторинг организации питания в общеобразовательных и дошкольных организациях. По его итогам Елабужский район вошел в 10 лучших районов по динамике предоставления льготного горячего питания многодетным семьям. Обеспечиваются бесплатным сбалансированным горячим питанием следующие категории обучающихся:

из семей, родители в которых имеют 4 и более детей несовершеннолетнего возраста (435 детей);

из семей, среднедушевой доход которых составляет ниже прожиточного минимума на одного человека (684 ребенка);

тубинфицированные дети, которые получают лечение;

находящихся на полном государственном обеспечении.

"Из местного бюджета на обеспечение бесплатным питанием в 2016 году было выделено 10 млн 290 рублей, в 2017 году- 11 млн 192 тысяч рублей. Охват бесплатным питанием по району составляет 1119 человек", - отметил Ривал Зарипов. Количество обучающихся, охваченных горячим питанием, составляет 8473 человек - 98,9%. Право на льготное питание имеют учащиеся, проживающие в интернатах, и ученики 10-х классов, участвующие в военно-полевых сборах.

С целью недопущения поступления в образовательные организации пищевой продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов министерством ведется мониторинг фактов поставок фальсифицированной продукции. Информация по результатам мониторинга ежеквартально направляется в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ и Министерство промышленности и торговли республики. При организации школьного питания важным моментом является своевременное информирование родителей и учащихся о значении рационального и сбалансированного питания и его необходимости во время учебного процесса. Достичь положительных результатов в этой области стало возможным при активном взаимодействии классных руководителей с родителями и учащимися. Для этого используется всероссийская образовательная программа «Разговор о правильном питании».

"В соответствии с требованиями Министерства образования мы, - рассказал Ривал Зарипов,- ставим перед собой в организации школьного горячего питания следующие задачи:

Необходимо осуществить переход на 2-х разовое питание. Первый этап – это перевод сельских школ, СОШ №5 и гимназии №1. Наши школьные столовые работают на сырье, а не на полуфабрикатах, а это значительно усложняет процесс и длительность приготовления пищи. В таких городах как Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь работают комбинаты школьного питания, которые обеспечивают детские сады и школы полуфабрикатами. И поскольку в Елабуге предприниматели не готовы открыть такой комбинат, то мы всесторонне рассмотрим возможность и стоимость доставки. Если этот вариант будет экономически невыгоден, то увеличение количества приготовляемой пищи потребует увеличения штатного расписания кухонных работников. Более того, технологическое кухонное оборудование необходимо будет модернизировать. Это при том, что мы стараемся своевременно обновлять вышедшее из строя кухонное оборудование, но с учетом года с учетом ввода наших образовательных организаций понимаем, что требуется полная замена оснащения кухон и в школах и детских садах. Низкая заработная плата кухонных работников является основной причиной постоянной их нехватки в школах и детских садах. Мы планируем обратиться в Реском с предложениями по повышению зарплаты".

Источник: пресс-служба ЕМР