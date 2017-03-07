Об обеспечении теплом и горячей водой
С докладом об обеспечении теплом и горячей водой на очередном "деловом вторнике" выступил исполнительный директор ОАО "Елабужское предприятие тепловых сетей" Андрей Дементьев. По его словам, за прошедшую неделю были выявлены и устранены 2 утечки теплоносителя на потребителей от котельной «Тугарова»:
- в сторону Пожарной части, жилых домов №107 по ул. Московская и №19 по ул. 10 лет Татарстана. Заменено 8 метров обратного трубопровода теплоносителя и отвод на подающем трубопроводе;
- на трубопроводе в сторону жилых домов дома №2 по ул. Спасская и №11 по ул. Б.Покровская.
Сегодня ведутся плановые работы в здании центрального теплового пункта-72: производится демонтаж старого теплообменного оборудования и установка нового в ЦТП №9. "Работы проводятся без отключения горячего водоснабжения", - отметил Андрей Дементьев.