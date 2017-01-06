Елабуга Экономика 

О ходе выплат вкладов клиентам ПАО «Татфондбанк»

Администратор 0 коментариев ,,,

Министр экономики  Республики Татарстан Артём Здунов представил журналистам информацию о ходе выплат вкладов клиентам ПАО «Татфондбанк».

С 4 января 2017 года функционируют все банки-агенты, участвующие в выплате вкладов клиентам ПАО «Татфондбанк», а именно «Сбербанк», ВТБ 24, «Россельхозбанк», Банк «ФК Открытие», «АК БАРС» БАНК.

Режим работы банков в праздничные дни:

Наименование КО 
АК БАРС БАНКГоловной офис РКЦ 31.12.2016 - с 9.00 до 13.00

Со 2.01.2017 по 8.01.2017 - с 9.00 до 17.00

Опер.офисы в  торговых центрах по расписанию магазина - с 10.00 до 21.00

ВТБ 24Опер. офисы в  г. Казани работают с 31.12.2016- С 9.00-14.00

4.01.2016- опер. офисы "Казанский" в г.Казани, "в Татарстане","Идель" в г.Казани,"Зеленодольский" в г. Зеленодольске, "Глобус" в г. Набережные Челны, "Панорама" в г. Альметьевске работают с 10.00- 17.00

ФК ОКРЫТИЕ2.01.-6.01.17- опер. офисы  "Казанский", "На Баумана" работают с 9.00-20.00
РОССЕЛЬХОЗБАНК4.01.- филиал работает с 9.00. до 17.00,3349/67/10, г.Набережные Челны,

5.01- филиал работает с 9.00. до 15.00

6.01-  филиал работает с 9.00. до 15.00

Информация о работе доп. офисов будет представлена по мере получения от банка.

СБЕРБАНК4.01- 6.01.2017 работают дежурные офисы с 10.00-17.00

4.01.17- доп. офисы №8610/019,№№8610/028,№8610/056, №8610/061,№8610/066,№8610/0100, №8610/0103, №8610/0118, №8610/0132, №8610/0138,№8610/0999.

5.01.2017-   доп. офисы№8610/059, №8610/0139, №8610/068.

6.01.2017- №8610/032, №8610/056, №8610/067, №8610/057, №8610/063, №8610/068, №8610/0114, №8610/0116.

 

Выплаты страхового возмещения вкладчикам ПАО «Татфондбанк»

15 декабря 2016 года Банком России был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк» сроком на три месяца. 26 декабря 2016 года начались выплаты страхового возмещения вкладчикам банка через банки-агенты.

На 6 января 2017 года более 93 тыс. вкладчиков банка, жителей Республики Татарстан, получили страховое возмещение на сумму более 34 млрд рублей, что соответствует страховой ответственности государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Доля выплаченных сумм от общей суммы к выплате: 73,4%.

Кроме того, Банк России продолжает и в праздничные дни подкреплять денежной наличностью банки-агенты, участвующие в выплате вкладов клиентам ПАО «Татфондбанк».

График работы в праздничные дни  горячей линии Министерства экономики Республики Татарстан для предпринимателей и НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» для приема заявок на микрозаймы

Офис по работе с предпринимателями – клиентами банков, приостановивших операционную деятельность, для приема заявок на выдачу микрозаймов по льготной программе, продолжает работу в штатном режиме с 7.00 до 23.00 во все праздничные дни.

В ежедневном режиме продолжает работу горячая линия с 8.00 до 20.00. Телефон для устных обращений предпринимателей: (843) 524-90-90.

На сегодня в Министерство экономики Республики Татарстан по горячей линии обратился 921 предприниматель, из них 441 по вопросам получения микрозайма на льготных условиях.

Микрозаймы НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан»

В рамках поддержки предпринимателей – клиентов банков, приостановивших операционную деятельность, в НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» поступило 67 заявок на получение микрозаймов на общую сумму 127,3 млн рублей.

Микрозаймы выдаются на срок до 3 лет с возможностью отсрочки платежа по основному долгу в первые 12 месяцев предпринимателю – клиенту банка, приостановившего операционную деятельность, на оплату по ранее заключенным гражданско-правовым договорам, зарплату сотрудникам, оплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, пополнение оборотных средств для восстановления платежеспособности и деятельности предприятия. Процентная ставка микрозайма по специальной программе составляет 5% годовых.

При сумме микрозайма до 300 000 рублей требуется только поручительство собственников бизнеса.

При сумме микрозайма от 300 000 руб. до 600 000 руб. возможно привлечение поручительства НО «Гарантийный Фонд Республики Татарстан» в размере до 50% от суммы микрозайма.

При сумме микрозайма свыше 600 000 руб. требуется поручительство собственников бизнеса, залог движимого и недвижимого имущества. В случае недостаточности залогового обеспечения возможно поручительство НО «Гарантийный Фонд Республики Татарстан» в размере до 50% от суммы займа.

С перечнем документов, необходимых для получения микрозайма по специальной программе «Стабильность», можно ознакомиться на сайте Министерства экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) и на сайте НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» (fpprt.ru).

Вам также может понравиться...

В технопарке в ОЭЗ Иннополис компания ICL начала строительство

0

Более 140 нарушений правил пожарной безопасности выявлено при патрулировании нацпарка «Нижняя Кама»

0

В Набережных Челнах через соцсети нашли мать, оставившую своих малолетних детей в опасности

0

Коментарии

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прислать новость

Если у вас есть новость о происходящем в нашем городе и его окрестностях, вы можете поделиться нею с помощью этой формы.

Сообщая о событиях, обязательно указывайте дату, приблизительное время (если это возможно) и точное место события, а также постарайтесь как можно более подробно описать обстоятельства.

Если фото или видео, относящиеся к событию, размещены где-то в интернете, не забудьте указать ссылки на них в своем сообщении.


* Под статьей будет указана Ваша фамилия и имя как автора, если автор кто то другой укажите здесь его Ф.И.О.


* Для уточнения достоверности информации, если это будет необходимо.


* Электронная почта необходима для связи, и на нее будет выслана ссылка страницы с вашей статьей (в случае публикации статьи).


* Краткий заголовок, ~ 160 символов с пробелами.


* Желаемая (не обязательно) длина текста не менее 500 символов с пробелами.

Вы можете приложить до 3 фотографий, видео или документы размером не более 5 Мб каждая.

Если у вас есть больше фотографий, фотографии большего объема или видеоролики о происшествии, пожалуйста, присылайте их на mail@типичная-елабуга.рф, указывая те же личные данные, что и в форме.

Приемлемые типы файлов:
Фото: JPG, JPEG, PNG, GIF, PDF
Видео: AVI, MOV, mp4, WAV
Документы: PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX
Аудио: MP3




* Укажите дату когда произошло событие


* Поля обязательны к заполнению.
Администрация сайта оставляет за собой право публикации материала.

×
Афиша Елабуги

Подписавшись на рассылку «Афиша Елабуга», Вы будете моментально получать на электронную почту новости о запланированных мероприятиях, времени и месте его проведения.

Мы поможем Вам не пропустить интересующие Вас события.

На данный момент число подписчиков: 39

 

  

 

* Рассылка срабатывает моментально после размещения информации на сайте о новом мероприятии. При этом, за день на вашу почту может быть выслано несколько писем.

 

×
Предложить свое мероприятие

Если Вы проводите различные мероприятия, и они могут быть полезны или интересны для жителей города Елабуга, то мы можем разместить Ваше мероприятие в нашем календаре совершенно бесплатно.

Решение о публикации мероприятия будет принято Администрацией сайта после рассмотрения предложенной информации. После того как ваше предложение пройдет проверку, на Вашу почту придет уведомление об одобрении.

 


* Укажите свое имя


* Возможно понадобится для уточнения информации, если это будет необходимо.


* Электронная почта необходима для связи, и на нее будет выслана ссылка страницы с вашей статьей (в случае публикации статьи).


* Желаемая длина заголовка ~ 50-65 символов с пробелами, он должен отображать суть мероприятия.


* Рекомендуемая длина описания ~ 250 символов с пробелами.


* Дата проведения мероприятия с по


Введите точное время начала и окончания мероприятия. Пример: 18:00-19:00.

* Введите телефон для справок, или любую другую контактную информацию. Телефонный номер с кодом города.


* Введите полный адрес проведения мероприятия. Пример: г. Елабуга, пр. Нефтяников д. 888.


* Максимальный размер изображения 2 Мб.
Добавить фото:



Никто кроме администрации сайта не будет видит данный комментарий.

* Поля обязательные для заполнения.

×
x
С Новым годом!!!
Пусть в новом году всё получается, сбывается, греет, реализуется, лучится, радует и приносит каждый день повод для улыбки.