Министр экономики Республики Татарстан Артём Здунов представил журналистам информацию о ходе выплат вкладов клиентам ПАО «Татфондбанк».

С 4 января 2017 года функционируют все банки-агенты, участвующие в выплате вкладов клиентам ПАО «Татфондбанк», а именно «Сбербанк», ВТБ 24, «Россельхозбанк», Банк «ФК Открытие», «АК БАРС» БАНК.

Режим работы банков в праздничные дни:

Наименование КО АК БАРС БАНК Головной офис РКЦ 31.12.2016 - с 9.00 до 13.00 Со 2.01.2017 по 8.01.2017 - с 9.00 до 17.00 Опер.офисы в торговых центрах по расписанию магазина - с 10.00 до 21.00 ВТБ 24 Опер. офисы в г. Казани работают с 31.12.2016- С 9.00-14.00 4.01.2016- опер. офисы "Казанский" в г.Казани, "в Татарстане","Идель" в г.Казани,"Зеленодольский" в г. Зеленодольске, "Глобус" в г. Набережные Челны, "Панорама" в г. Альметьевске работают с 10.00- 17.00 ФК ОКРЫТИЕ 2.01.-6.01.17- опер. офисы "Казанский", "На Баумана" работают с 9.00-20.00 РОССЕЛЬХОЗБАНК 4.01.- филиал работает с 9.00. до 17.00,3349/67/10, г.Набережные Челны, 5.01- филиал работает с 9.00. до 15.00 6.01- филиал работает с 9.00. до 15.00 Информация о работе доп. офисов будет представлена по мере получения от банка. СБЕРБАНК 4.01- 6.01.2017 работают дежурные офисы с 10.00-17.00 4.01.17- доп. офисы №8610/019,№№8610/028,№8610/056, №8610/061,№8610/066,№8610/0100, №8610/0103, №8610/0118, №8610/0132, №8610/0138,№8610/0999. 5.01.2017- доп. офисы№8610/059, №8610/0139, №8610/068. 6.01.2017- №8610/032, №8610/056, №8610/067, №8610/057, №8610/063, №8610/068, №8610/0114, №8610/0116.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам ПАО «Татфондбанк»

15 декабря 2016 года Банком России был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк» сроком на три месяца. 26 декабря 2016 года начались выплаты страхового возмещения вкладчикам банка через банки-агенты.

На 6 января 2017 года более 93 тыс. вкладчиков банка, жителей Республики Татарстан, получили страховое возмещение на сумму более 34 млрд рублей, что соответствует страховой ответственности государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Доля выплаченных сумм от общей суммы к выплате: 73,4%.

Кроме того, Банк России продолжает и в праздничные дни подкреплять денежной наличностью банки-агенты, участвующие в выплате вкладов клиентам ПАО «Татфондбанк».

График работы в праздничные дни горячей линии Министерства экономики Республики Татарстан для предпринимателей и НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» для приема заявок на микрозаймы

Офис по работе с предпринимателями – клиентами банков, приостановивших операционную деятельность, для приема заявок на выдачу микрозаймов по льготной программе, продолжает работу в штатном режиме с 7.00 до 23.00 во все праздничные дни.

В ежедневном режиме продолжает работу горячая линия с 8.00 до 20.00. Телефон для устных обращений предпринимателей: (843) 524-90-90.

На сегодня в Министерство экономики Республики Татарстан по горячей линии обратился 921 предприниматель, из них 441 по вопросам получения микрозайма на льготных условиях.

Микрозаймы НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан»

В рамках поддержки предпринимателей – клиентов банков, приостановивших операционную деятельность, в НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» поступило 67 заявок на получение микрозаймов на общую сумму 127,3 млн рублей.

Микрозаймы выдаются на срок до 3 лет с возможностью отсрочки платежа по основному долгу в первые 12 месяцев предпринимателю – клиенту банка, приостановившего операционную деятельность, на оплату по ранее заключенным гражданско-правовым договорам, зарплату сотрудникам, оплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, пополнение оборотных средств для восстановления платежеспособности и деятельности предприятия. Процентная ставка микрозайма по специальной программе составляет 5% годовых.

При сумме микрозайма до 300 000 рублей требуется только поручительство собственников бизнеса.

При сумме микрозайма от 300 000 руб. до 600 000 руб. возможно привлечение поручительства НО «Гарантийный Фонд Республики Татарстан» в размере до 50% от суммы микрозайма.

При сумме микрозайма свыше 600 000 руб. требуется поручительство собственников бизнеса, залог движимого и недвижимого имущества. В случае недостаточности залогового обеспечения возможно поручительство НО «Гарантийный Фонд Республики Татарстан» в размере до 50% от суммы займа.

С перечнем документов, необходимых для получения микрозайма по специальной программе «Стабильность», можно ознакомиться на сайте Министерства экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) и на сайте НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» (fpprt.ru).