Как известно всем, Новый год-это пора чудес и ожидания чего-то нового и необыкновенного. Но к сожалению, этот новый год оказался совсем не необыкновенным, как для моего ребенка, так и еще для более 100 детей дошкольного/школьного возраста, которые уже почти год занимаются в Автономной некоммерческой организации «Мини-футбольный клуб «СТАРТ». Как объяснить ребенку, что футбола в новом году для него больше не будет, куда он просто бежал с удовольствием, участвовал в соревнованиях, в различных мероприятиях направленных на оздоровление наших детей, что «злые чиновники» нашего города просто отказывают в зале для занятий этим видом спорта, никак не объясняя свое поведение и игнорируя письма нашего руководства. Как быть…

Несмотря на то, что наш клуб «СТАРТ» существует еще менее года, но желающих посещать его более 100 человек, я, родительница ребенка, посещающего данный клуб хочу привлечь внимание жителей нашего города к данной проблеме.

Суть в следующем: занимаясь по договору оказания услуг, который был навязан нашему руководству, хотя клубом запрашивался договор аренды зала, у директора Управления по делам молодежи и спорта ЕМР Крылова А.М. не было никаких вопросов относительно законности деятельности клуба. Руководствуясь, как федеральными законами, так и положениями Елабужского муниципального района, клуб обратился к Крылову А.М. с просьбой уменьшить арендную плату, выделить дополнительные часы (так как желающих предостаточно), директор УДМСиТ ЕМР отказал в продлении договора на 2017 год, устно ответив, что не желает с нами сотрудничать (частная собственность??) и просто не отвечает на официальные письма от руководства нашего клуба.

Мы написали обращение к Главе города, под которым подписалось более 100 человек, в данный момент находится на рассмотрении. Так же наш клуб обратился в Управление образования с просьбой предоставить в аренду школьный спортзал, но и тут больше вопросов, чем ответов.

Вот таким образом господин Крылов Александр Михайлович всячески способствует развитию спорта в нашем городе…