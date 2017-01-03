Елабуга Народные новости Спорт Футбол 

О трудностях аренды спортивного клуба по мини-футболу «Спартак»

Администратор 0 коментариев ,,,

Как известно всем, Новый год-это пора чудес и ожидания чего-то нового и необыкновенного. Но к сожалению, этот новый год оказался совсем не необыкновенным, как для моего ребенка, так и еще для более 100 детей дошкольного/школьного возраста, которые уже почти год занимаются в Автономной некоммерческой организации «Мини-футбольный клуб «СТАРТ». Как объяснить ребенку, что футбола в новом году для него больше не будет, куда он просто бежал с удовольствием, участвовал в соревнованиях, в различных мероприятиях направленных на оздоровление наших детей, что «злые чиновники» нашего города просто отказывают в зале для занятий этим видом спорта, никак не объясняя свое поведение и игнорируя письма нашего руководства. Как быть…

Несмотря на то, что наш клуб «СТАРТ» существует еще менее года, но желающих посещать его более 100 человек, я, родительница ребенка, посещающего данный клуб хочу привлечь внимание жителей нашего города к данной проблеме.

Суть в следующем: занимаясь по договору оказания услуг, который был навязан нашему руководству, хотя клубом запрашивался договор аренды зала, у директора Управления по делам молодежи и спорта ЕМР Крылова А.М. не было никаких вопросов относительно законности деятельности клуба. Руководствуясь, как федеральными законами, так и положениями Елабужского муниципального района, клуб обратился к Крылову А.М. с просьбой уменьшить арендную плату, выделить дополнительные часы (так как желающих предостаточно), директор УДМСиТ ЕМР отказал в продлении договора на 2017 год, устно ответив, что не желает с нами сотрудничать (частная собственность??) и просто не отвечает на официальные письма от руководства нашего клуба.

Мы написали обращение к Главе города, под которым подписалось более 100 человек, в данный момент находится на рассмотрении. Так же наш клуб обратился в Управление образования с просьбой предоставить в аренду школьный спортзал, но и тут больше вопросов, чем ответов.
Вот таким образом господин Крылов Александр Михайлович всячески способствует развитию спорта в нашем городе…

 

Вам также может понравиться...

Елабужанин занял 3 место в первенстве Татарстана по теннису

0

О встрече с Данисом Зариповым

0

Состоялся бильярдный турнир в категории «Ветераны бильярдного спорта», возраст свыше 60 лет

Анатолий Правда 0

Коментарии

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прислать новость

Если у вас есть новость о происходящем в нашем городе и его окрестностях, вы можете поделиться нею с помощью этой формы.

Сообщая о событиях, обязательно указывайте дату, приблизительное время (если это возможно) и точное место события, а также постарайтесь как можно более подробно описать обстоятельства.

Если фото или видео, относящиеся к событию, размещены где-то в интернете, не забудьте указать ссылки на них в своем сообщении.


* Под статьей будет указана Ваша фамилия и имя как автора, если автор кто то другой укажите здесь его Ф.И.О.


* Для уточнения достоверности информации, если это будет необходимо.


* Электронная почта необходима для связи, и на нее будет выслана ссылка страницы с вашей статьей (в случае публикации статьи).


* Краткий заголовок, ~ 160 символов с пробелами.


* Желаемая (не обязательно) длина текста не менее 500 символов с пробелами.

Вы можете приложить до 3 фотографий, видео или документы размером не более 5 Мб каждая.

Если у вас есть больше фотографий, фотографии большего объема или видеоролики о происшествии, пожалуйста, присылайте их на mail@типичная-елабуга.рф, указывая те же личные данные, что и в форме.

Приемлемые типы файлов:
Фото: JPG, JPEG, PNG, GIF, PDF
Видео: AVI, MOV, mp4, WAV
Документы: PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX
Аудио: MP3




* Укажите дату когда произошло событие


* Поля обязательны к заполнению.
Администрация сайта оставляет за собой право публикации материала.

×
Афиша Елабуги

Подписавшись на рассылку «Афиша Елабуга», Вы будете моментально получать на электронную почту новости о запланированных мероприятиях, времени и месте его проведения.

Мы поможем Вам не пропустить интересующие Вас события.

На данный момент число подписчиков: 39

 

  

 

* Рассылка срабатывает моментально после размещения информации на сайте о новом мероприятии. При этом, за день на вашу почту может быть выслано несколько писем.

 

×
Предложить свое мероприятие

Если Вы проводите различные мероприятия, и они могут быть полезны или интересны для жителей города Елабуга, то мы можем разместить Ваше мероприятие в нашем календаре совершенно бесплатно.

Решение о публикации мероприятия будет принято Администрацией сайта после рассмотрения предложенной информации. После того как ваше предложение пройдет проверку, на Вашу почту придет уведомление об одобрении.

 


* Укажите свое имя


* Возможно понадобится для уточнения информации, если это будет необходимо.


* Электронная почта необходима для связи, и на нее будет выслана ссылка страницы с вашей статьей (в случае публикации статьи).


* Желаемая длина заголовка ~ 50-65 символов с пробелами, он должен отображать суть мероприятия.


* Рекомендуемая длина описания ~ 250 символов с пробелами.


* Дата проведения мероприятия с по


Введите точное время начала и окончания мероприятия. Пример: 18:00-19:00.

* Введите телефон для справок, или любую другую контактную информацию. Телефонный номер с кодом города.


* Введите полный адрес проведения мероприятия. Пример: г. Елабуга, пр. Нефтяников д. 888.


* Максимальный размер изображения 2 Мб.
Добавить фото:



Никто кроме администрации сайта не будет видит данный комментарий.

* Поля обязательные для заполнения.

×
x
С Новым годом!!!
Пусть в новом году всё получается, сбывается, греет, реализуется, лучится, радует и приносит каждый день повод для улыбки.