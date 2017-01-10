12 января в 14.30 в Елабужском государственном музее-заповеднике состоится торжественное открытие новой экспозиции Музея истории города. Это стало возможным благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 гг.)» и гранту Правительства Республики Татарстан. Немалая часть работ была выполнена музеем-заповедником за счет собственных заработанных средств.

Последняя экспозиция Музея истории города была открыта в 2007 году в дни празднования 1000-летия Елабуги первым Президентом Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым.

Музей истории – один из самых крупных и многоплановых объектов музея-заповедника. Собранные «под одной крышей» подразделения и залы разной тематики создают неординарную музейную площадку. Сделать Музей истории города еще более востребованным культурно-образовательным и научно-исследовательским музейным комплексом – лишь одна из задач, которая ставилась при проведении масштабной реэкспозиции. Работы по ее подготовке были начаты в конце 2015 и продолжались на протяжении всего 2016 года.

В ходе реэкспозиции состоялся переезд Интерактивных мастерских со второго этажа здания на первый. Отсутствие лестниц, крутых ступеней, широкий вход в мастерские, – все это дает возможность посещать «обитель» мастеров народных промыслов детям младших возрастных групп, пожилым. Благодаря долгосрочной целевой программе РТ «Доступная среда» первый этаж музея теперь могут посещать люди с ограниченными возможностями.

Основной идеей новой экспозиции музея стало отображение истории в масштабах всего государства на примере небольшого уездного города Елабуги.

Самые серьезные работы проводились на втором этаже – здесь была изменена система подачи материала и предметов в экспозиции. По периметру зала по часовой стрелке последовательно представлены этапы истории края, а в центре – портретная галерея исторических личностей, чьи имена связаны с историей Елабуги. Внешняя экспозиционная площадь поделена на десять историко-хронологических зон и носит название «Колесо истории», а внутренняя поделена на четыре тематические зоны и называется «Личности». В зале «Колесо истории» предусмотрены жидкокристаллические TV, в которых размещены видеоматериалы о событиях и личностях, оставивших след в истории России.

Общее количество предметов музейного значения и оформительского оборудования возросло более чем на 30%. Появился новый зал «Уездный город», в котором теперь располагается усовершенствованный макет охранной территории Елабужского государственного музея-заповедника со всеми 184 объектами культурного наследия. О каждом из них музей-заповедник подготовил исторические справки с фотографиями. Их расположение посетители могут видеть на макете, а всю информацию благодаря новому программному обеспечению прочитать на экране проектора.

При реэкспозиции каждый зал был насыщен оптимальными мультимедийными средствами. В интерактивной зоне зала «Уездный город» размещены LED-панели с информационными приложениями. Здесь представлен краткий видеокурс об использовании предметов быта, благодаря чему их можно не только увидеть в экспозиции, но и «попробовать» в действии. В музее организованы локальные звуковые зоны, которые погружают посетителя в эпоху, о которой рассказывает та или иная часть экспозиции.