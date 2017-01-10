Елабуга Музей 

Новая экспозиция в Музее истории города Елабуги

Администратор 0 коментариев ,,

12 января в 14.30 в Елабужском государственном музее-заповеднике состоится торжественное открытие новой экспозиции Музея истории города. Это стало возможным благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 гг.)» и гранту Правительства Республики Татарстан. Немалая часть работ была выполнена музеем-заповедником за счет собственных заработанных средств.

Последняя экспозиция Музея истории города была открыта в 2007 году в дни празднования 1000-летия Елабуги первым Президентом Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым.

Музей истории – один из самых крупных и многоплановых объектов музея-заповедника. Собранные «под одной крышей» подразделения и залы разной тематики создают неординарную музейную площадку. Сделать Музей истории города еще более востребованным культурно-образовательным и научно-исследовательским музейным комплексом – лишь одна из задач, которая ставилась при проведении масштабной реэкспозиции. Работы по ее подготовке были начаты в конце 2015 и продолжались на протяжении всего 2016 года.

В ходе реэкспозиции состоялся переезд Интерактивных мастерских со второго этажа здания на первый. Отсутствие лестниц, крутых ступеней, широкий вход в мастерские, – все это дает возможность посещать «обитель» мастеров народных промыслов детям младших возрастных групп, пожилым. Благодаря долгосрочной целевой программе РТ «Доступная среда» первый этаж музея теперь могут посещать люди с ограниченными возможностями.

Основной идеей новой экспозиции музея стало отображение истории в масштабах всего государства на примере небольшого уездного города Елабуги.

Самые серьезные работы проводились на втором этаже – здесь была изменена система подачи материала и предметов в экспозиции. По периметру зала по часовой стрелке последовательно представлены этапы истории края, а в центре – портретная галерея исторических личностей, чьи имена связаны с историей Елабуги. Внешняя экспозиционная площадь поделена на десять историко-хронологических зон и носит название «Колесо истории», а внутренняя поделена на четыре тематические зоны и называется «Личности». В зале «Колесо истории» предусмотрены жидкокристаллические TV, в которых размещены видеоматериалы о событиях и личностях, оставивших след в истории России.

Общее количество предметов музейного значения и оформительского оборудования возросло более чем на 30%. Появился новый зал «Уездный город», в котором теперь располагается усовершенствованный макет охранной территории Елабужского государственного музея-заповедника со всеми 184 объектами культурного наследия. О каждом из них музей-заповедник подготовил исторические справки с фотографиями. Их расположение посетители могут видеть на макете, а всю информацию благодаря новому программному обеспечению прочитать на экране проектора.

При реэкспозиции каждый зал был насыщен оптимальными мультимедийными средствами. В интерактивной зоне зала «Уездный город» размещены LED-панели с информационными приложениями. Здесь представлен краткий видеокурс об использовании предметов быта, благодаря чему их можно не только увидеть в экспозиции, но и «попробовать» в действии. В музее организованы локальные звуковые зоны, которые погружают посетителя в эпоху, о которой рассказывает та или иная часть экспозиции.

Вам также может понравиться...

Сабантуй отметили преподаватели Елабужского института КФУ

0

На трассе Елабуга – Пермь в ДТП погиб человек

Администратор 0

Как выбрать вариант пенсионного обеспечения

0

Коментарии

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прислать новость

Если у вас есть новость о происходящем в нашем городе и его окрестностях, вы можете поделиться нею с помощью этой формы.

Сообщая о событиях, обязательно указывайте дату, приблизительное время (если это возможно) и точное место события, а также постарайтесь как можно более подробно описать обстоятельства.

Если фото или видео, относящиеся к событию, размещены где-то в интернете, не забудьте указать ссылки на них в своем сообщении.


* Под статьей будет указана Ваша фамилия и имя как автора, если автор кто то другой укажите здесь его Ф.И.О.


* Для уточнения достоверности информации, если это будет необходимо.


* Электронная почта необходима для связи, и на нее будет выслана ссылка страницы с вашей статьей (в случае публикации статьи).


* Краткий заголовок, ~ 160 символов с пробелами.


* Желаемая (не обязательно) длина текста не менее 500 символов с пробелами.

Вы можете приложить до 3 фотографий, видео или документы размером не более 5 Мб каждая.

Если у вас есть больше фотографий, фотографии большего объема или видеоролики о происшествии, пожалуйста, присылайте их на mail@типичная-елабуга.рф, указывая те же личные данные, что и в форме.

Приемлемые типы файлов:
Фото: JPG, JPEG, PNG, GIF, PDF
Видео: AVI, MOV, mp4, WAV
Документы: PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX
Аудио: MP3




* Укажите дату когда произошло событие


* Поля обязательны к заполнению.
Администрация сайта оставляет за собой право публикации материала.

×
Афиша Елабуги

Подписавшись на рассылку «Афиша Елабуга», Вы будете моментально получать на электронную почту новости о запланированных мероприятиях, времени и месте его проведения.

Мы поможем Вам не пропустить интересующие Вас события.

На данный момент число подписчиков: 39

 

  

 

* Рассылка срабатывает моментально после размещения информации на сайте о новом мероприятии. При этом, за день на вашу почту может быть выслано несколько писем.

 

×
Предложить свое мероприятие

Если Вы проводите различные мероприятия, и они могут быть полезны или интересны для жителей города Елабуга, то мы можем разместить Ваше мероприятие в нашем календаре совершенно бесплатно.

Решение о публикации мероприятия будет принято Администрацией сайта после рассмотрения предложенной информации. После того как ваше предложение пройдет проверку, на Вашу почту придет уведомление об одобрении.

 


* Укажите свое имя


* Возможно понадобится для уточнения информации, если это будет необходимо.


* Электронная почта необходима для связи, и на нее будет выслана ссылка страницы с вашей статьей (в случае публикации статьи).


* Желаемая длина заголовка ~ 50-65 символов с пробелами, он должен отображать суть мероприятия.


* Рекомендуемая длина описания ~ 250 символов с пробелами.


* Дата проведения мероприятия с по


Введите точное время начала и окончания мероприятия. Пример: 18:00-19:00.

* Введите телефон для справок, или любую другую контактную информацию. Телефонный номер с кодом города.


* Введите полный адрес проведения мероприятия. Пример: г. Елабуга, пр. Нефтяников д. 888.


* Максимальный размер изображения 2 Мб.
Добавить фото:



Никто кроме администрации сайта не будет видит данный комментарий.

* Поля обязательные для заполнения.

×