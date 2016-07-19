Елабуга 

Награждение главного специалиста Финансово-бюджетной палаты Елабужского района

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Сегфодня на "деловом вторнике" Благодарственным письмом Кабинета Министров Республики Татарстан и Благодарственным письмом Министерства финансов Республики Татарстан была награждена главный специалист Финансово-бюджетной палаты Елабужского района Пелагея Егорова. Высокие награды ей вручил глава района Геннадий Емельянов.

Типичная Елабуга. Награждение главного специалиста Финансово бюджетной палаты Елабужского района

Пелагей Григорьевна 10 июля отметила свой 75-летний юбилей и по сей день (!) работает в финансовой системе. Она начала трудиться в этой сфере совсем еще юной 20-летней девчонкой. Пелагея Егорова отличается высоким профессионализмом, большим трудолюбием, ответственностью, взаимно вот уже на протяжении 55 лет пользуется всеобщим уважением. Обладая экономическом складом ума, проявляет вс всех своих решениях четкость и правильность, так необходимую для финансового дела.

Типичная Елабуга. Награждение главного специалиста Финансово бюджетной палаты Елабужского района

Ее заслуги отмечены многочисленными грамотами главы района. Министерства финансов РСФСР и ЦК профсоюза работников госучреждений, нагрудным знаком "Отличник финансовой работы". За высокие достижения во всесоюзном социалистическом соревновании Пелагея Григорьевна была награждена Почетным дипломом Министерства финансов СССР и ВЦСПС, "За многолетний и добросовестный труд" Указом Президиума Верховного Совета ТАССР - медалью "Ветеран труда".

Типичная Елабуга. Награждение главного специалиста Финансово бюджетной палаты Елабужского района

Источник: Пресс-служба главы ЕМР

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