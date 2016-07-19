Типичная Елабуга. Награждение главного специалиста Финансово бюджетной палаты Елабужского района

Сегфодня на "деловом вторнике" Благодарственным письмом Кабинета Министров Республики Татарстан и Благодарственным письмом Министерства финансов Республики Татарстан была награждена главный специалист Финансово-бюджетной палаты Елабужского района Пелагея Егорова. Высокие награды ей вручил глава района Геннадий Емельянов.

Пелагей Григорьевна 10 июля отметила свой 75-летний юбилей и по сей день (!) работает в финансовой системе. Она начала трудиться в этой сфере совсем еще юной 20-летней девчонкой. Пелагея Егорова отличается высоким профессионализмом, большим трудолюбием, ответственностью, взаимно вот уже на протяжении 55 лет пользуется всеобщим уважением. Обладая экономическом складом ума, проявляет вс всех своих решениях четкость и правильность, так необходимую для финансового дела.

Ее заслуги отмечены многочисленными грамотами главы района. Министерства финансов РСФСР и ЦК профсоюза работников госучреждений, нагрудным знаком "Отличник финансовой работы". За высокие достижения во всесоюзном социалистическом соревновании Пелагея Григорьевна была награждена Почетным дипломом Министерства финансов СССР и ВЦСПС, "За многолетний и добросовестный труд" Указом Президиума Верховного Совета ТАССР - медалью "Ветеран труда".

Источник: Пресс-служба главы ЕМР