Типичная Елабуга. Краснокнижную птицу спасли от гибели в Елабуге

Козодоя со сломанным крылом обнаружили на одном из заводов ОЭЗ «Алабуга».

Птицу со сломанным крылом обнаружили на территории предприятия сотрудники завода «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» (ОЭЗ «Алабуга»). Узнав, что пернатая занесена в Красную книгу РТ, они решили обратиться к местным орнитологам.

Орнитолог Ринур Бекмансуров подтвердил их догадки. «Это козодой. Действительно, птица занесена в Красную книгу РТ. Сильно повреждено крыло, скорее всего, сильно ударилась во время охоты. Эта птица ведет сумеречный образ жизни, и с помощью огромного рта, как сачок, ловит насекомых, поэтому, видимо, ночью ударилась о какой-то предмет или стену», – комментирует орнитолог. По его словам, даже если сломанное крыло зарастет – летать птица уже не сможет, а чтобы вылечить птицу, нужно везти ее в ветеринарную клинику в Ульяновск. В свою очередь, сотрудники завода «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» попросили передержать птицу в нацпарке «Нижняя Кама», и если их грузовые машины отправятся в Ульяновск, то они также постараются отправить этим рейсом раненое пернатое.

В Татарстане козодоя обыкновенного (зимовать он улетает в Африку) можно встретить на территории многих районов – Азнакаевского, Актанышского, Альметьевского, Агрызского, Бавлинского, Тетюшского, Нижнекамского, Черемшанского. Но раньше этих птиц было больше, поэтому сегодня козодой обыкновенный значится в Красной книге РТ как редкий вид, которому в настоящее время не грозит исчезновение, но при неблагоприятных условиях это может произойти.

Источник: tatar-inform.ru