В дни празднования Нового года сотрудники полиции несли службу в усиленной варианте. В период проведения Новогодний праздничных мероприятий каких-либо серьезных происшествий допущено не было.

Что касается периода с 1 по 8 января, то за этот период было зарегистрировано 7 фактов побоев, 1 факт угрозы убийством, был выявлен 1 факт хранения наркотических средств.

Не оставляли в покое елабужан и мошенники. Самих фактов мошенничества зарегистрировано не было, были лишь попытки обмануть под разными предлогами. К примеру, под предлогом - "Ваш сын (внук) попал в беду (совершил ДТП)" поступило 6 сообщений. Одного елабужанина пытались обмануть, прислав смс-уведомление – «Ваша банковская карта заблокирована» и также один раз мошенником была предпринята попытка обмануть елабужанина, который ранее разместил свое объявление о продаже товара. Мошенник предложил ему сообщить реквизиты его банковской карты якобы для перечисления предоплаты за товар. Сообщили все эти граждане в отдел полиции лишь для информации, что их пытались обмануть. Что характерно: наиболее частые попытки обмануть аферисты предпринимали в первых числах месяца и, как мы уже сообщали, в последних числах прошедшего года.

Также хотелось бы отметить, что перед Новогодними праздниками сотрудники уголовного розыска Елабуги по «горячему следу» раскрыли кражу украшений, которая была совершена 30 декабря в одном из ювелирных салонов города. Со слов уже задержанного 27-летнего елабужанина, он заранее планировал данную кражу: утром, когда все еще спали, он, разбив молотком оконное стекло магазина, а также витрины, похитил 4 лотка золотых изделий. Часть похищенных золотых украшений, он успел сбыть в различные ломбарды в соседних Набережных Челнах. Сотрудниками уголовного розыска он был задержан в этот же день. Похищенные золотые украшения, а также деньги, которые он успел выручить в размере чуть более 22 тыс. рублей, были изъяты. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 158 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Источник: Отдел МВД России по Елабужскому району