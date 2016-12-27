Работа поликлиники ГАУЗ «ЕЦРБ» и её филиалов, детской поликлиники и её филиала в нерабочие праздничные дни января 2017 года:

График работы детской поликлиники

• 31 декабря 2016 года - с 7.30 до 14.00

Вызовы принимаются: с 7.30 до 12.00.

• 3, 6 января детская поликлиника работает: с 7.30 до 14.00

Вызова принимаются: с 7.30 до 12.00

• 1, 2, 4, 5, 7, 8 января - нерабочие праздничные дни

График работы филиала детской поликлиники

• 31 декабря 2016 года - филиал ДП работает: с 7.30 до 12.00

Вызовы принимаются: с 7.30 до 11.00

• 3, 6 января филиал ДП работает: с 7.30 до 12.00

прием врача: с 8.00 до 11.00

вызовы принимаются: с 7.30 до 11.00

• 1, 2, 4, 5, 7, 8 января – нерабочие праздничные дни

Поликлиника для взрослых работает - 3,5,8 января.

- дежурные врачи общей практики с 8.00 до 13.00

- акушер-гинеколог с 8.00 до 13.00

- хирург с 8.00 до 13.00

- процедурный кабинет

- перевязочный кабинет

1,2,4,6,7 января – нерабочие праздничные дни.

Филиалы поликлиники работают - 3,5,8 января

• Нечаева 16а (9-61-08)

- дежурный врач общей практики с 8.00 до 13.00

• Гассара, 23 (7-91-34)

- дежурный врач общей практики с 8.00 до 13.00

- процедурный кабинет

1,2,4,6,7 января - нерабочие праздничные дни, 9 января - поликлиника и её филиалы в обычном режиме.

Вызов врача на дом:

• основное здание - 3-51-52, 3-11-20;

• филиалы - 9-61-08, 7-91-34.

Аптека №53 работает со 2 января 2017 года.

График работы травмпункта

• 31 декабря 2016 г. с 8.00 до 14.00

• 1, 2 января – выходной

• 3 января с 8.00 до 12.00

• 4, 5 января – выходной

• 6 января с 8.00 до 12.00

• 7, 8 января – выходной

• С 9 января 2017 г. травмпункт работает в обычном режиме с 8.00 до 19.00; по субботам с 8.00 до 15.00.

Отделения ГАУЗ «Елабужской ЦРБ» в нерабочие праздничные дни января 2017 года работают круглосуточно.

Дерматовенерологическое отделение работает 3, 6 января с 8.00 до 12.00 часов; 1, 2, 4, 5, 7, 8 января – нерабочие праздничные дни. С 9 января работает в обычном режиме с 8.00 до 18.00 час.

Просьба к пациентам в дни работы амбулаторных служб обращаться в поликлиники.