Как будут работать медучреждения Елабуги в новогодние праздники
Работа поликлиники ГАУЗ «ЕЦРБ» и её филиалов, детской поликлиники и её филиала в нерабочие праздничные дни января 2017 года:
График работы детской поликлиники
• 31 декабря 2016 года - с 7.30 до 14.00
Вызовы принимаются: с 7.30 до 12.00.
• 3, 6 января детская поликлиника работает: с 7.30 до 14.00
Вызова принимаются: с 7.30 до 12.00
• 1, 2, 4, 5, 7, 8 января - нерабочие праздничные дни
График работы филиала детской поликлиники
• 31 декабря 2016 года - филиал ДП работает: с 7.30 до 12.00
Вызовы принимаются: с 7.30 до 11.00
• 3, 6 января филиал ДП работает: с 7.30 до 12.00
прием врача: с 8.00 до 11.00
вызовы принимаются: с 7.30 до 11.00
• 1, 2, 4, 5, 7, 8 января – нерабочие праздничные дни
Поликлиника для взрослых работает - 3,5,8 января.
- дежурные врачи общей практики с 8.00 до 13.00
- акушер-гинеколог с 8.00 до 13.00
- хирург с 8.00 до 13.00
- процедурный кабинет
- перевязочный кабинет
1,2,4,6,7 января – нерабочие праздничные дни.
Филиалы поликлиники работают - 3,5,8 января
• Нечаева 16а (9-61-08)
- дежурный врач общей практики с 8.00 до 13.00
• Гассара, 23 (7-91-34)
- дежурный врач общей практики с 8.00 до 13.00
- процедурный кабинет
1,2,4,6,7 января - нерабочие праздничные дни, 9 января - поликлиника и её филиалы в обычном режиме.
Вызов врача на дом:
• основное здание - 3-51-52, 3-11-20;
• филиалы - 9-61-08, 7-91-34.
Аптека №53 работает со 2 января 2017 года.
График работы травмпункта
• 31 декабря 2016 г. с 8.00 до 14.00
• 1, 2 января – выходной
• 3 января с 8.00 до 12.00
• 4, 5 января – выходной
• 6 января с 8.00 до 12.00
• 7, 8 января – выходной
• С 9 января 2017 г. травмпункт работает в обычном режиме с 8.00 до 19.00; по субботам с 8.00 до 15.00.
Отделения ГАУЗ «Елабужской ЦРБ» в нерабочие праздничные дни января 2017 года работают круглосуточно.
Дерматовенерологическое отделение работает 3, 6 января с 8.00 до 12.00 часов; 1, 2, 4, 5, 7, 8 января – нерабочие праздничные дни. С 9 января работает в обычном режиме с 8.00 до 18.00 час.
Просьба к пациентам в дни работы амбулаторных служб обращаться в поликлиники.