Изменился график работы центра материальной помощи в Елабуге
Отделение №19 Республиканского центра материальной помощи Елабужского муниципального района сообщает об изменениях в режиме работы отделения с 1 января 2017 года.
В соответствии с Приказом Государственного казенного учреждения «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)» в отделениях РЦМП, расположенных в муниципальных образованиях, установлены технические часы: каждые среду и четверг - с 13.00 до 17.00.
С учетом изменений прием населения будет осуществляться по следующему графику:
• понедельник 8.00 – 17.00
• вторник 8.00 – 17.00
• среда 8.00 – 12.00
• четверг 8.00 – 12.00
• пятница 8.00 – 17.00
• обед 12.00 – 13.00
• суббота, воскресенье – выходные дни
Напоминаем, что отделения центра предоставляют меры социальной поддержки, в частности назначение субсидий, пособий, компенсаций.