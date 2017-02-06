4 февраля 2017 года проведена бесплатная правовая помощь для лиц без гражданства, беженцев, добровольно переселившихся иностранных граждан, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Данное мероприятие организовано директором Представительства Ассамблеи народов Татарстана, АНО «Центр Национальных культур» Зелейхой Эмирбековой. Прием вела председатель РОО РТ «Юридическая клиника», общественный помощник уполномоченного по правам человека в РТ Гулия Балафендиева.

Обратившихся граждан (таджиков, узбеков, украинцев, египтянин, азербайджанцев) волновали вопросы получения гражданства Российской Федерации по упрощенной системе, разрешения на временное проживание (РВП), постоянного проживания на территории РФ (вид на жительство), а также социального обеспечения и социальных услуг, проблемы с трудоустройством. Всем обратившимся была оказана квалифицированная юридическая помощь.

В процессе работы с иностранными гражданами обнаружилась необходимость правовой помощи в Елабуге, которые оказались в трудной жизненной ситуации на территории Российской Федерации по тем или иным причинам. Поэтому планируется продолжить данную инициативу и осуществлять периодические выезды для оказания бесплатной юридической помощи.

Источник: Кинотеатр "Иллюзион"