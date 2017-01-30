«Горячая линия» по вопросам неформальной занятости, «серой» заработной платы
В Исполнительном комитете Елабужского муниципального района работает телефон "Горячей линии" для приема обращений населения по вопросам неформальной занятости, "серой" заработной платы и заработной платы ниже уровня минимальной заработной платы:
- для внебюджетного сектора экономики - не менее 8252 рублей в месяц (с 08.08.2016 года);
- для работников государственных и муниципальных учреждений - не менее 7500 рублей в месяц (с 01.07.2016 года).
Телефон "горячей линии": 3-03-45, 4-48-98.
В рабочие дни:
с 8.00 до 12.00
с 13.00 до 17.00