Купальный сезон в Елабуге откладывается в связи с тем, что городской пляж еще не готов к приему купающихся. Об этом сегодня сообщил начальник 75 пожарной части ФГКУ «15 ОФПС по РТ» Евгений Шумилов.

По словам спасателей, на городском пляже еще не проведены работы по обследованию и очистки дна реки, а также не организована работа спасательного поста. Кроме того, необходимо обновить аншлаги «Купаться запрещено» в необорудованных местах купания : это территории на старой пристани, р. Криуша и Тойма, а также водоемы в сельских поселениях.

«Сегодня не организовано место массового отдыха людей на реке Кама, которое необходимо оборудовать в соответствии с необходимыми требованиями. А именно не проведены работы по водолазному обследованию и очистке дна, не организована работа спасательного поста, функционирование которого должны обеспечивать обученные спасатели; кроме того спасательный пост необходимо обеспечить оборудованием», – отметил Евгений Шумилов.

Сегодня же спасатели напомнили елабужанам основные правила поведения на воде. Среди них купаться можно лишь в специально отведенных местах, в Елабуге это городской пляж, не оставлять детей без присмотра. Также нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения. Это основная причина гибели людей на воде. В этом году на водоемах Елабуги уже погиб один человек. В прошлом году таких было 10. Это в 2,5 раза больше чем в 2015 году.