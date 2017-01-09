Городские соревнования по шахматам на призы Деда Мороза
4 декабря 2017 года в подростковом шахматно-шашечном клубе «Белая ладья» в СК «Единая Россия» прошли соревнования по шахматам на призы Деда Мороза под руководством педагога ДО ЦДТТ Криницына Владимира Васильевича.
В соревновании приняли участие команды из 8 школ ЕМР. Состав команды: 2 мальчика и 1 девочка. Кроме того участвовали ребята, которые были без команд. Всего 32 человека, из них 16 ребят обучающиеся в объединенииии «Шахматы» Центра детского технического творчества.
В личном зачете победителями стали: ХуснияровАзат (СОШ №1, 1 класс), Мубаракшин Булат (СОШ №2, 5 класс), Губатюк Константин (СОШ №9, 3 класс).
Среди девочек лучшая была Балобанова Дарья (СОШ № 2, 3 класс).
Судейство осуществлял гл.судья Криницын В.В.
Источник: пресс-служба Управление образования ЕМР