Городская планерка: об обеспечении теплом и горячей водой
За прошедшую неделю были выявлены и устранены 3 утечки теплоносителя. Более подробно об этом рассказал на "деловом вторнике" исполнительный директор ОАО "Елабужское предприятие тепловых сетей" Андрей Дементьев.
- на подающем магистральном трубопроводе в тепловой камере ТК-3 на ответвлении на 8-ой микрорайон. Заменен участок подающего трубопровода длиной 2 метра.
- на участке теплосети к жилому дому №52 по ул. Пролетарская, заменено 4 метра обратного трубопровода теплоносителя.
- на потребителей от котельной УПП-ВОС, между тепловыми камерами на жилые дома №41 и 41А по ул. Тукая. Заменено 25 м обратного трубопровода теплоносителя.
Также проводилось устранение 2-х утечек по горячему водоснабжению:
- на трубопроводе от ЦТП-85 к потребителям жилых домов №28 и 30 ул. Марджани и №47 и 49 по Окружному шоссе;
- в микр. Танайка на подающем трубопроводе ГВС на всех потребителей от ЦТП-17.
Кроме того, 9 февраля было кратковременное часовое отключение горячего водоснабжения на потребителей от котельной «Тугарова». Произведена замена запорной арматуры внутри котельной. Просим извинения за причинные неудобства", - отметил Андрей Дементьев.