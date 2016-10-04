Типичная Елабуга. Городская планерка: об обеспечении теплом и горячей водой

Об обеспечении теплом и горячей водой на общегородской планерке по традиции рассказал исполнительный директор ЕПТС Андрей Дементьев. По его словам, за прошедшую неделю было выявлено и устранено несколько порывов на трубопроводах теплосети с утечкой теплоносителя. Так, две утечки были устранены в мкр. 4-1:

одна их них на жилой дом №37 по Окружному шоссе, с заменой участка подающего и обратного трубопровода Т1,Т2, ф 89 мм., длиной 15 м.

вторая утечка теплоносителя устранена на транзитном трубопроводе между жилыми домами №47 и 49 по Окружному шоссе, с заменой 3-х отводов и 12 м трубопровода ф 89 мм. Также был проведен ремонт запорной арматуры в тепловой камере перед ж/домом № 6 по ул. Марджани.

"Были поведены работы по замене участка трубопровода теплосети на жилой дом №40 по ул. Пролетарская, ул. Интернациональная и по пр.Мира,17", - отметил Андрей Дементьев.

А в микрорайоне Девонский был проложен новый внутриквартальный полиэтиленовый трубопровод горячего водоснабжения. "Также заменили участок трубопровода теплоносителя на жилой дом №66 по пр. Нефтяников. Было проложено 39 метров стального трубопровода", - добавил руководитель.

Источник: пресс-служба ЕМР