27 января 1944 года была полностью снята блокада города Ленинграда от фашистских захватчиков. С того дня прошло 73 года. Этот день был объявлен Днём воинской славы России. Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады городская библиотека-филиа л №5 провела акцию «Свеча памяти» в стенах РЦ «Астра».

Библиотекари познакомили детей с героическими событиями блокадного Ленинграда, напомнили подрастающему поколению о долге перед Родиной. Рассказали ребятам о том, какую ужасную участь готовил Гитлер Ленинграду, как стойко и мужественно советский народ пережил эти голодные, холодные блокадные дни. Как известно, город находился в кольце с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 900 дней блокады стали самой трагической страницей в истории города, тяжелейшим испытанием для всех его жителей. Голод и холод царили в городе. Была введена карточная система снабжения горожан продовольствием. Рассказ библиотекаря сопровождался презентацией, которая была посвящена документальной хронике блокадных дней. Подробно была освещена тема “Дети блокадного Ленинграда”. Норма выдачи хлеба детям составляла 125 грамм. И для того, чтобы погрузить ребят в атмосферу ужаса тех дней и ночей, им были розданы кусочки блокадного хлеба. Ребята не остались равнодушными к судьбе маленькой ленинградской девочке Тане Савичевой, дневник которой стал одним из самых впечатляющих и ёмких свидетельств ужасов, которые пришлось пережить жителям Ленинграда. Прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, вошедшая в историю как Ленинградская. Она звучала как вызов врагу, как предвестник победы. Сотрудник библиотеки зачитал воспоминания водителей «Дороги жизни» и жителей блокадного Ленинграда. Воспитанники РЦ «Астра» узнали, что одним из освободителей города был наш земляк – маршал Леонид Александрович Говоров. Ребята просмотрели короткий документальный фильм о мужестве и героизме ленинградцев в грозную пору Великой Отечественной войны.

К мероприятию была подготовлена книжно-иллюстрат ивная выставка “Я говорю с тобой из Ленинграда… ”, на которой были представлены книжные и периодические издания из фонда нашей библиотеки. Все издания с выставки можно было взять для домашнего прочтения.

Под звуки метронома юные читатели почтили память героев блокадного Ленинграда минутой молчания.