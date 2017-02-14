Глава района поблагодарил всех, кто внёс вклад в праздничное оформление новогодней ёлки
Елабужский муниципальный район в этом конкурсе разделил первое место с городом Альметьевск в номинации «Лучшее оформление центральной новогодней ёлки в муниципальных районах, административными центрами которых являются города республиканского значения». "Я благодарю всех руководителей, кто внёс свой весомый вклад в праздничное оформление новогодней ёлки и принял активное участие в организации и проведении праздничных мероприятий", - отметил Геннадий Емельянов.