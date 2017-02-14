Сегодня на "деловом вторнике" глава района Геннадий Емельянов озвучил итоги республиканского конкурса среди муниципальных образований Республики Татарстан на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление.Напомним, его результаты были подведены 31 января в Казани на итоговом заседании конкурсной комиссии, а на днях прислали и подтверждение в виде диплома.

Елабужский муниципальный район в этом конкурсе разделил первое место с городом Альметьевск в номинации «Лучшее оформление центральной новогодней ёлки в муниципальных районах, административными центрами которых являются города республиканского значения». "Я благодарю всех руководителей, кто внёс свой весомый вклад в праздничное оформление новогодней ёлки и принял активное участие в организации и проведении праздничных мероприятий", - отметил Геннадий Емельянов.