Уважаемые елабужане!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Это самые добрые и любимые праздники, которые объединяют нас вокруг семейного очага, символизируют веру в милосердие и человеколюбие, несут в себе ожидание чуда, торжество любви, стремление к гармонии и надежду на лучшее будущее.

Искренне желаю, чтобы новогодние праздники наполнили ваши дома душевной теплотой и сердечностью, принесли вам незабываемые впечатления и подарили каждой семье любовь и согласие! Пусть в новом году сбудутся ваши самые заветные мечты. Мира вам, достатка и крепкого здоровья!

Глава Елабужского муниципального района

Г.Е. Емельянов