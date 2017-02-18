Министр экологии Татарстана Фарид Абдулганиев встретился с работниками культуры Елабуги. Встреча прошла в малом зале Городского Дворца культуры. Министр подчеркнул, что внимание, которое Елабуга уделяет вопросам культуры, в том числе, культуры экологической, является результатом воспитания, выражающего в умении человека достигать гармонии в отношениях с окружающей средой. «Задача, которая стоит перед нами - это воспитание личности, человека, который должен быть всесторонне развитым, и в первую очередь, культурным, - отметил Фарид Абдулганиев. - Мы совместными усилиями должны сохранить то культурное историческое наследие, которое нам должно помогать в воспитании не только молодежи, но и в целом, нашего общества. От того, в каком состоянии находится наше общество, каков его моральный дух, насколько мы с вами чувствуем себя сплоченными - зависит очень многое». Об основных мероприятиях, проводимых в муниципальном образовании, отчитался руководитель Исполнительного комитета Елабуги Роман Исланов. Он отметил, что в образовательных учреждениях Елабуги ведется целенаправленная работа по реализации программы «Экологическое образование и воспитание в Елабужском муниципальном районе» на 2017 -2020 годы». В рамках Года экологии в России и Года экологии и общественных пространств в Татарстане в 2017 году разработан обширный план мероприятий. Согласно плану школы и детские сады принимают активное участие во всероссийских и республиканских экологических акциях. Также в школах ведется кружковая и профильная работа по экологическому направлению. Реализуются различные экологические проекты: Школьный экологический мониторинг «Паспортизация родников» среди образовательных учреждений ЕМР РТ; Экологический проект «Краски заповедной природы» (МБДОУ детский сад №20 «Сказка»), Проект «Благоустройство родника и близлежащей территории».

Министр экологии Фарид Абдулганиев высоко оценил проводимую работу по развитию экологической культуры, повышению уровня экологических знаний, воспитанию бережного отношения ребят к природе родного края на территории Елабуги и отметил, что в 2017 году – в Год экологии и общественных пространств работа в данном направлении должна быть усилена.

Истчочник: пресс-служба МЭПР РТ