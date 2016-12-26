Елабуга 

Елабужскому ветобъединению вручили автомобиль

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Ключи от 55 новых служебных автомобилей вручил сегодня татарстанским ветеринарам Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Торжественная церемония состоялась в Казани на площади у Дворца земледельцев. Президента РТ сопровождали вице-премьер РТ - министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов и начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ - Главный государственный ветеринарный инспектор РТ Алмаз Хисамутдинов. «Ветеринарная служба сегодня выполняет очень серьёзные задачи. Для нас она так же важна, как и Министерство здравоохранения», - отметил в приветственном слове Рустам Минниханов. Президент РТ добавил, что качество продуктов и сама культура питания во многом зависят от состояния животноводства. Потому ветеринары выполняют важнейшие функции в части предупреждения и лечения заболеваний скота.

Этот год республика завершает с достойными результатами, в том числе и в сфере сельского хозяйства, подчеркнул Рустам Минниханов. Так, рост объема продукции АПК составил 5,2%. Значительная доля приходится на животноводческую отрасль. «Сегодня в республике реализуется ряд программ по поддержке наших ветеринарных служб: обеспечение передвижными и стационарными пунктами, подготовка кадров. Для повышения мобильности специалистов мы сегодня передаём им новые автомобили», - сказал Рустам Минниханов.

Начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов поблагодарил руководство республики за всестороннюю поддержку ведомства. «Сегодня в республике построено 126 участковых ветеринарных пунктов, около 100 объектов были капитально отремонтированы. За полтора года мы уже раздали 84 машины, сегодня наши коллеги получат ещё 55 единиц техники. Для ветеринаров созданы комфортные условия труда, все получают достойную заработную плату», - сообщил он.

Затем состоялось вручение ключей от нового автотранспорта. Из рук Президента Татарстана Рустама Минниханова ключи получил и начальник Елабужского ветеринарного объединения Рафаиль Хайриев.

Источник: Пресс-служба Президента РТ

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