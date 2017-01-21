28 января 2017 года в 10-00 в Елабужском суворовском военном училище МВД России состоится День открытых дверей.

Будущие кандидаты на обучение, а также их родители и законные представители будут иметь возможность ознакомиться с историей и традициями училища, материально-техническим обеспечением учебно-воспитательного процесса.

В этот день гостей ждет встреча с руководством и членами приемной комиссии образовательной организации, в ходе которой будет озвучена подробная информация о деятельности, порядке и правилах поступления в Елабужское суворовское военное училище МВД России в 2017 году.