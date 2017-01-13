Жители Елабуги, чьи дома незаконно подключены к системам водоснабжения и водоотведения без заключения соответствующих договоров, могут легализовать эти подключения без штрафных санкций. Решение об «амнистии» принято руководством АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», в чье управление перешли объекты Елабужского Водоканала.

В связи с передачей объектов и участившимися в последнее время случаями незаконного подключения жилых домов в Елабуге к сетям водоснабжения и водоотведения, руководство АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» призывает всех самовольно подключившихся жителей города в срок до 1 марта 2017 года заключить договоры водоснабжения и водоотведения – в этом случае никакие штрафные санкции к данным потребителям применены не будут.

После 1 марта сотрудники водоканала начнут масштабную работу по выявлению незаконных подключений к сетям, и в случае выявления таких фактов нарушителей ждет наказание в соответствии с законодательством. Это повлечет наложение штрафов и выставление платы за незаконное подключение.