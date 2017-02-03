Коммунальные службы Елабуги заменяют сети на трубы собственного производства. Это сборка: сами трубы закупаются в другом городе, а специальную скорлупу для утепления производят на предприятии тепловых сетей.

По словам специалистов, утепленные трубы позволят сократить потери тепла, что даст жителям возможность сэкономить на затратах за отопление. В этом году планируется утеплить 1,7 км труб надземной прокладки. «Сейчас мы применяем такой материал, как скорлупа ППМ. Она лучше стекловаты держит форму. И она в принципе вечная: то есть, пока труба целая, она держит тепло. Изоляцию мы изготавливаем сами и применяем для наших сетей», – рассказал главный инженер предприятия тепловых сетей Ильнур Гатауллин .

Также местные тепловики отмечают, что новый материал легче устанавливать. Это позволяет увеличить сократить время на ремонт теплосетей.