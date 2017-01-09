Типичная Елабуга. Сувенир Елабужская муха

История рюмки под названием «муха» уходит своими корнями в петровскую Россию, когда появились первые трактиры, владельцев которых обязали наливать посетителям первую рюмку спиртного бесплатно. Чтобы не нести убытки, трактирщики стали использовать рюмочку объёмом 10–15 мл, получившую из-за своих размеров название «муха».

Оригинал рюмки является фондовым предметом музея-заповедника и представлен в экспозиции Музея-театра «Трактир». Её сувенирную реплику — «Елабужскую муху» — специально для ЕГМЗ изготавливают в Гусь-Хрустальном. Автором идеи создания этого сувенира является генеральный директор музея-заповедника Гульзада Руденко. Сегодня «Елабужская муха» — один из самых популярный сувениров среди туристов.

В 2015 году «Елабужская муха» стала обладателем гран-при в номинации «Сувенир музея» на Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир».

Знаковым событием в музее-заповеднике стало оформление на этот сувенир государственного патента в 2016 году.