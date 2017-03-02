20 февраля 2017 года Елабужским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении жительницы Елабуги - Максимовой Айгуль Нурисламовны, обвиняемой в сбыте, покушении на сбыт и незаконном хранении наркотических средств в значительном размере.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что Максимова А.Н. после незаконного приобретения наркотического средства, так называемые «Соли» в городе Казань, привезла его в Елабугу, где осуществила закладку в тайник. В дальнейшем, 20 октября 2016 года с использованием интернет-приложения «Телеграмм», подыскав покупателя, осуществила незаконный сбыт.

Кроме того, в тот же день на перекрестке улиц Тойминская и Московская города Елабуга Максимова пыталась сбыть наркотическое средство в значительном размере лицу, выполняющему роль покупателя, но была задержана на месте совершения преступления сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. При личном досмотре в кармане ее куртки также было обнаружено наркотическое вещество в значительном размере.

В ходе судебного заседания было установлено, что Максимова А.Н. нигде не работала, кроме того была лишена родительских прав по решению суда в отношении двух малолетних детей, воспитанием и содержанием которых она не занималась. Преступления, совершенные ей, отнесены законом к категории тяжких и особо тяжких.

В соответствии с приговором суда по совокупности преступлений, Максимовой назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.