Елабуга Криминал МВД Суд 

Елабужанку приговорили к 8 годам лишения свободы за сбыт и незаконное хранение наркотических средств

Администратор 0 коментариев ,,

20 февраля 2017 года Елабужским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении жительницы Елабуги - Максимовой Айгуль Нурисламовны, обвиняемой в сбыте, покушении на сбыт и незаконном хранении наркотических средств в значительном размере.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что Максимова А.Н. после незаконного приобретения наркотического средства, так называемые «Соли» в городе Казань, привезла его в Елабугу, где осуществила закладку в тайник. В дальнейшем, 20 октября 2016 года с использованием интернет-приложения «Телеграмм», подыскав покупателя, осуществила незаконный сбыт.

Кроме того, в тот же день на перекрестке улиц Тойминская и Московская города Елабуга Максимова пыталась сбыть наркотическое средство в значительном размере лицу, выполняющему роль покупателя, но была задержана на месте совершения преступления сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. При личном досмотре в кармане ее куртки также было обнаружено наркотическое вещество в значительном размере.

В ходе судебного заседания было установлено, что Максимова А.Н. нигде не работала, кроме того была лишена родительских прав по решению суда в отношении двух малолетних детей, воспитанием и содержанием которых она не занималась. Преступления, совершенные ей, отнесены законом к категории тяжких и особо тяжких.

В соответствии с приговором суда по совокупности преступлений, Максимовой назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Вам также может понравиться...

В Елабуге выпустят книги для незрячих о национальном парке

0

Весь мир против террора

Администратор 0

В г. Елабуга за сбыт контрафактной алкогольной продукции осуждена местная жительница

Администратор 0

Коментарии

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прислать новость

Если у вас есть новость о происходящем в нашем городе и его окрестностях, вы можете поделиться нею с помощью этой формы.

Сообщая о событиях, обязательно указывайте дату, приблизительное время (если это возможно) и точное место события, а также постарайтесь как можно более подробно описать обстоятельства.

Если фото или видео, относящиеся к событию, размещены где-то в интернете, не забудьте указать ссылки на них в своем сообщении.


* Под статьей будет указана Ваша фамилия и имя как автора, если автор кто то другой укажите здесь его Ф.И.О.


* Для уточнения достоверности информации, если это будет необходимо.


* Электронная почта необходима для связи, и на нее будет выслана ссылка страницы с вашей статьей (в случае публикации статьи).


* Краткий заголовок, ~ 160 символов с пробелами.


* Желаемая (не обязательно) длина текста не менее 500 символов с пробелами.

Вы можете приложить до 3 фотографий, видео или документы размером не более 5 Мб каждая.

Если у вас есть больше фотографий, фотографии большего объема или видеоролики о происшествии, пожалуйста, присылайте их на mail@типичная-елабуга.рф, указывая те же личные данные, что и в форме.

Приемлемые типы файлов:
Фото: JPG, JPEG, PNG, GIF, PDF
Видео: AVI, MOV, mp4, WAV
Документы: PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX
Аудио: MP3




* Укажите дату когда произошло событие


* Поля обязательны к заполнению.
Администрация сайта оставляет за собой право публикации материала.

×
Афиша Елабуги

Подписавшись на рассылку «Афиша Елабуга», Вы будете моментально получать на электронную почту новости о запланированных мероприятиях, времени и месте его проведения.

Мы поможем Вам не пропустить интересующие Вас события.

На данный момент число подписчиков: 40

 

  

 

* Рассылка срабатывает моментально после размещения информации на сайте о новом мероприятии. При этом, за день на вашу почту может быть выслано несколько писем.

 

×
Предложить свое мероприятие

Если Вы проводите различные мероприятия, и они могут быть полезны или интересны для жителей города Елабуга, то мы можем разместить Ваше мероприятие в нашем календаре совершенно бесплатно.

Решение о публикации мероприятия будет принято Администрацией сайта после рассмотрения предложенной информации. После того как ваше предложение пройдет проверку, на Вашу почту придет уведомление об одобрении.

 


* Укажите свое имя


* Возможно понадобится для уточнения информации, если это будет необходимо.


* Электронная почта необходима для связи, и на нее будет выслана ссылка страницы с вашей статьей (в случае публикации статьи).


* Желаемая длина заголовка ~ 50-65 символов с пробелами, он должен отображать суть мероприятия.


* Рекомендуемая длина описания ~ 250 символов с пробелами.


* Дата проведения мероприятия с по


Введите точное время начала и окончания мероприятия. Пример: 18:00-19:00.

* Введите телефон для справок, или любую другую контактную информацию. Телефонный номер с кодом города.


* Введите полный адрес проведения мероприятия. Пример: г. Елабуга, пр. Нефтяников д. 888.


* Максимальный размер изображения 2 Мб.
Добавить фото:



Никто кроме администрации сайта не будет видит данный комментарий.

* Поля обязательные для заполнения.

×