29 января 2017 года в полдень у памятника «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера был дан старт 48-му международному зимнему марафону «Дорога жизни», посвящённому 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это традиционное соревнование – дань памяти героическим защитникам и жителям северной столицы России, перенесших тяготы и лишения сурового лихолетья, но выстоявших и сохранивших веру в окончательную победу над врагом в Великую Отечественную войну.

В забеге приняли участие 2315 человек из 17-ти стран мира и 56 регионов России. Среди участников популярного соревнования можно встретить представителей разных поколений – от безусого юнца до убеленного сединой ветерана, рядового любителя бега и знаменитого чемпиона. Наряду с мужчинами стартуют в марафоне и женщины. Традиционно в Международном марафоне принял участие и наш земляк, руководитель Елабужского спортивно-оздоровительного клуба «Норд-Стайер» Марс Гимазетдинов.

Одной из самых характерных особенностей зимнего марафона является его агитационная сторона. Бегущих с эмблемой «Разорванное кольцо»» на всём протяжении пути от Ладоги до памятника «Цветок жизни» вблизи железнодорожной станции Ржевка приветствовали жители населённых пунктов Всеволожского района Ленинградской области, экскурсанты, направляющиеся на автобусах к берегу озера, где начиналась легендарная «Дорога жизни».

И хотя «Дорога жизни» – это история не про спорт, а про память, отметим, что рекорд трассы остается неизменным уже сорок лет! В далеком 1977-м Анатолий Герасименко из Белгородской области пришел к финишу за 2:20:22. Лучший результат в женской гонке принадлежит Альбине Галлямовой из Санкт-Петербурга, которая в 1999 году показала время 2:48:40.

По словам Марса Гимазетдинова: «Не в секундах дело. Важно, что каждый год сотни человек приезжают, прилетают издалека, чтобы стартовать у мемориала «Разорванное кольцо», где Дорога Жизни переходила с берега на озеро и пересечь финишную черту у памятника «Цветок жизни». И каждый шаг по зимнему шоссе – символ того, что люди 21 века не забыли о блокаде. И что даже 73 года спустя не поздно сказать ленинградцам «спасибо».