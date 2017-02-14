36-летний житель Елабуги обвиняется по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» и ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Наряд патрульно-постовой службы полиции прибыл в один из домов на проспекте Нефтяников в Елабуге 15 января около шести часов вечера по сообщению о нетрезвом дебошире. Полицию вызвали родственники 36-летнего мужчины, напуганные его нетрезвым поведением.

Став свидетелем телефонного звонка в полицию, мужчина поспешил покинуть квартиру, однако сделать этого не спел, встретив на лестничной площадке сотрудников патрульно-постовой службы. Завидев полицейских, подозреваемый сразу же распылил в лицо одному из них содержимое газового баллончика, при этом оскорбляя стража порядка.

Несмотря на произошедшее, пострадавший сержант полиции с напарником задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Сотруднику ППС была оказана медицинская помощь.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд Елабужского района для рассмотрения по существу.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Татарстан