В Елабуге продолжается работа по реализации Федерального закона о дополнительной поддержке семей. Так, в 2016 году за получением государственных сертификатов на материнский капитал обратились 567 елабужан. "Всего же с начала реализации закона выдано 5428 сертификатов. На сегодня 82% владельцев сертификатом уже полностью или частично распорядились этими средствами. Основная сумма, а это более 1 миллиарда 600 млн. рублей, ушло на улучшение жилищных условий", - рассказала начальник Управления Пенсионного фонда по Елабужскому району и г. Елабуга Елена Глинская.

Напомним, в 2017 году материнский капитал индексироваться не будет и составит 453 тысячи 26 рублей.

"Вопрос целевого использования средств материнского капитала находится на постоянном контроле. Работа по выявлению и предотвращению случаев незаконного «обналичивания» средств федерального бюджета осуществляется прокуратурой", - отметила Елена Глинская.

Источник: Управление Пенсионного фонда по Елабужскому району и г. Елабуга