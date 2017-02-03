Елабуга Конкурс 

Елабуга на первом месте: подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление

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31 января 2017 года состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по подведению итогов Республиканского конкурса среди муниципальных образований Республики Татарстан на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление. В конкурсе участвовали 43 муниципальных районов Республики Татарстан и 2 городских округа.

Конкурс проходил в 3 этапа:

  1. Работа выездных рабочих групп.
  2. Ознакомление с документами муниципальных образований, присланных на конкурс.
  3. Интернет-голосование.

Учитывая, что разница между баллами во многих случаях оказалась десятые доли балла, конкурсная комиссия решила не ограничиваться одним первым местом, а сделать 2 первых места, два вторых и два третьих.

По итогам голосования определились следующие результаты:
В номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки в муниципальных районах, административными центрами которых являются города республиканского значения, за исключением муниципального образования «Тукаевский муниципальный район» и в районах муниципального образования города Набережные Челны»

  •  1 место:
    Альметьевский муниципальный район
    Елабужский муниципальный район
  •  2 место:
    город Набережные Челны
    Нижнекамский муниципальный район
  •  3 место:
    Бавлинский муниципальный район
    Буинский муниципальный район

В номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки в муниципальных районах, административными центрами которых являются города районного значения и поселки городского типа»

  •  1 место:
    Сабинский муниципальный район
    Кукморский муниципальный район
  •  2 место:
    Арский муниципальный район
    Мамадышский муниципальный район
  •  3 место:
    Сармановский муниципальный район
    Тетюшский муниципальный район

В номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки в муниципальных районах, административными центрами которых являются сельские населенные пункты, а также муниципальное образование «Тукаевский муниципальный район»

  •  1 место:
    Высокогорский муниципальный район
    Дрожжановский муниципальный район
  •  2 место:
    Актанышский муниципальный район
    Кайбицкий муниципальный район
  •  3 место:
    Алькеевский муниципальный район
    Новошешминский муниципальный район

В номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки в районах муниципального образования города Казани»

  •  1 место: Кировский и Московский районы
  •  2 место: Авиастроительный и Ново-Савиновский районы
  •  3 место: Советский район

В номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки в поселениях по пяти зональным группам (за исключением районных центров (в республике всего 872 таких поселения)»

Центральная зона:
1 место - Среднедевятовское СП Лаишевского муниципального района
2 место - Кривоозерское СП Аксубаевского муниципального района
3 место - Зирекменское СП Новошешминского муниципального района

Заволжская зона:
1 место - Коккузовское СП Апастовского муниципального района
2 место - Бессоновское СП Тетюшского муниципального района
3 место - Старотябердинское СП Кайбицкого муниципального района

Северная зона:
1 место - Шеморданское СП Сабинского муниципального района
2 место - Лельвижское СП Кукморского муниципального района
3 место - Сосновское СП Балтасинского муниципального района

Северо-восточная зона:
1 место - Верхнетакерменское СП Мензелинского муниципального района
2 место - Красногорское СП Мамадышского муниципального района
3 место – Татарско-Суксинское СП Актанышского муниципального района

Юго-Восточная зона:
1 место - Иляксазское СП Сармановского муниципального района
2 место – пгт.Актюбинский Азнакаевского муниципального района
3 место - Куакбашское СП Лениногорского муниципального района

Напомним, организатором ежегодного республиканского конкурса «Лучшее оформление новогодней елки среди муниципальных образований Республики Татарстан» выступает Общественная палата Республики Татарстан. Конкурс проводится с 26 декабря 2016 года по 26 января 2017 года. Общий призовой фонд 10 млн. рублей.

За победу в номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки в муниципальных районах, административными центрами которых являются города республиканского значения, за исключением муниципального образования «Тукаевский муниципальный район» и в районах муниципального образования города Набережные Челны» ёлочка из Елабуги должна была удостоиться 1 миллиона рублей. Но так как в этом году первое место она поделила с новогодней красавицей из Альметьевска, то и призовой фонд уменьшился вдвое - по 500 тысяч рублей каждой.

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