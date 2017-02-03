Елабуга на первом месте: подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление
31 января 2017 года состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по подведению итогов Республиканского конкурса среди муниципальных образований Республики Татарстан на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление. В конкурсе участвовали 43 муниципальных районов Республики Татарстан и 2 городских округа.
Конкурс проходил в 3 этапа:
- Работа выездных рабочих групп.
- Ознакомление с документами муниципальных образований, присланных на конкурс.
- Интернет-голосование.
Учитывая, что разница между баллами во многих случаях оказалась десятые доли балла, конкурсная комиссия решила не ограничиваться одним первым местом, а сделать 2 первых места, два вторых и два третьих.
По итогам голосования определились следующие результаты:
В номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки в муниципальных районах, административными центрами которых являются города республиканского значения, за исключением муниципального образования «Тукаевский муниципальный район» и в районах муниципального образования города Набережные Челны»
- 1 место:
Альметьевский муниципальный район
Елабужский муниципальный район
- 2 место:
город Набережные Челны
Нижнекамский муниципальный район
- 3 место:
Бавлинский муниципальный район
Буинский муниципальный район
В номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки в муниципальных районах, административными центрами которых являются города районного значения и поселки городского типа»
- 1 место:
Сабинский муниципальный район
Кукморский муниципальный район
- 2 место:
Арский муниципальный район
Мамадышский муниципальный район
- 3 место:
Сармановский муниципальный район
Тетюшский муниципальный район
В номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки в муниципальных районах, административными центрами которых являются сельские населенные пункты, а также муниципальное образование «Тукаевский муниципальный район»
- 1 место:
Высокогорский муниципальный район
Дрожжановский муниципальный район
- 2 место:
Актанышский муниципальный район
Кайбицкий муниципальный район
- 3 место:
Алькеевский муниципальный район
Новошешминский муниципальный район
В номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки в районах муниципального образования города Казани»
- 1 место: Кировский и Московский районы
- 2 место: Авиастроительный и Ново-Савиновский районы
- 3 место: Советский район
В номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки в поселениях по пяти зональным группам (за исключением районных центров (в республике всего 872 таких поселения)»
Центральная зона:
1 место - Среднедевятовское СП Лаишевского муниципального района
2 место - Кривоозерское СП Аксубаевского муниципального района
3 место - Зирекменское СП Новошешминского муниципального района
Заволжская зона:
1 место - Коккузовское СП Апастовского муниципального района
2 место - Бессоновское СП Тетюшского муниципального района
3 место - Старотябердинское СП Кайбицкого муниципального района
Северная зона:
1 место - Шеморданское СП Сабинского муниципального района
2 место - Лельвижское СП Кукморского муниципального района
3 место - Сосновское СП Балтасинского муниципального района
Северо-восточная зона:
1 место - Верхнетакерменское СП Мензелинского муниципального района
2 место - Красногорское СП Мамадышского муниципального района
3 место – Татарско-Суксинское СП Актанышского муниципального района
Юго-Восточная зона:
1 место - Иляксазское СП Сармановского муниципального района
2 место – пгт.Актюбинский Азнакаевского муниципального района
3 место - Куакбашское СП Лениногорского муниципального района
Напомним, организатором ежегодного республиканского конкурса «Лучшее оформление новогодней елки среди муниципальных образований Республики Татарстан» выступает Общественная палата Республики Татарстан. Конкурс проводится с 26 декабря 2016 года по 26 января 2017 года. Общий призовой фонд 10 млн. рублей.
За победу в номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки в муниципальных районах, административными центрами которых являются города республиканского значения, за исключением муниципального образования «Тукаевский муниципальный район» и в районах муниципального образования города Набережные Челны» ёлочка из Елабуги должна была удостоиться 1 миллиона рублей. Но так как в этом году первое место она поделила с новогодней красавицей из Альметьевска, то и призовой фонд уменьшился вдвое - по 500 тысяч рублей каждой.