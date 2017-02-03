31 января 2017 года состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по подведению итогов Республиканского конкурса среди муниципальных образований Республики Татарстан на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление. В конкурсе участвовали 43 муниципальных районов Республики Татарстан и 2 городских округа.

Конкурс проходил в 3 этапа:

Работа выездных рабочих групп. Ознакомление с документами муниципальных образований, присланных на конкурс. Интернет-голосование.

Учитывая, что разница между баллами во многих случаях оказалась десятые доли балла, конкурсная комиссия решила не ограничиваться одним первым местом, а сделать 2 первых места, два вторых и два третьих.

По итогам голосования определились следующие результаты:

В номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки в муниципальных районах, административными центрами которых являются города республиканского значения, за исключением муниципального образования «Тукаевский муниципальный район» и в районах муниципального образования города Набережные Челны»

1 место:

Альметьевский муниципальный район

Елабужский муниципальный район

Альметьевский муниципальный район Елабужский муниципальный район 2 место:

город Набережные Челны

Нижнекамский муниципальный район

город Набережные Челны Нижнекамский муниципальный район 3 место:

Бавлинский муниципальный район

Буинский муниципальный район

В номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки в муниципальных районах, административными центрами которых являются города районного значения и поселки городского типа»

1 место:

Сабинский муниципальный район

Кукморский муниципальный район

Сабинский муниципальный район Кукморский муниципальный район 2 место:

Арский муниципальный район

Мамадышский муниципальный район

Арский муниципальный район Мамадышский муниципальный район 3 место:

Сармановский муниципальный район

Тетюшский муниципальный район

В номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки в муниципальных районах, административными центрами которых являются сельские населенные пункты, а также муниципальное образование «Тукаевский муниципальный район»

1 место:

Высокогорский муниципальный район

Дрожжановский муниципальный район

Высокогорский муниципальный район Дрожжановский муниципальный район 2 место:

Актанышский муниципальный район

Кайбицкий муниципальный район

Актанышский муниципальный район Кайбицкий муниципальный район 3 место:

Алькеевский муниципальный район

Новошешминский муниципальный район

В номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки в районах муниципального образования города Казани»

1 место: Кировский и Московский районы

2 место: Авиастроительный и Ново-Савиновский районы

3 место: Советский район

В номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки в поселениях по пяти зональным группам (за исключением районных центров (в республике всего 872 таких поселения)»

Центральная зона:

1 место - Среднедевятовское СП Лаишевского муниципального района

2 место - Кривоозерское СП Аксубаевского муниципального района

3 место - Зирекменское СП Новошешминского муниципального района

Заволжская зона:

1 место - Коккузовское СП Апастовского муниципального района

2 место - Бессоновское СП Тетюшского муниципального района

3 место - Старотябердинское СП Кайбицкого муниципального района

Северная зона:

1 место - Шеморданское СП Сабинского муниципального района

2 место - Лельвижское СП Кукморского муниципального района

3 место - Сосновское СП Балтасинского муниципального района

Северо-восточная зона:

1 место - Верхнетакерменское СП Мензелинского муниципального района

2 место - Красногорское СП Мамадышского муниципального района

3 место – Татарско-Суксинское СП Актанышского муниципального района

Юго-Восточная зона:

1 место - Иляксазское СП Сармановского муниципального района

2 место – пгт.Актюбинский Азнакаевского муниципального района

3 место - Куакбашское СП Лениногорского муниципального района

Напомним, организатором ежегодного республиканского конкурса «Лучшее оформление новогодней елки среди муниципальных образований Республики Татарстан» выступает Общественная палата Республики Татарстан. Конкурс проводится с 26 декабря 2016 года по 26 января 2017 года. Общий призовой фонд 10 млн. рублей.

За победу в номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки в муниципальных районах, административными центрами которых являются города республиканского значения, за исключением муниципального образования «Тукаевский муниципальный район» и в районах муниципального образования города Набережные Челны» ёлочка из Елабуги должна была удостоиться 1 миллиона рублей. Но так как в этом году первое место она поделила с новогодней красавицей из Альметьевска, то и призовой фонд уменьшился вдвое - по 500 тысяч рублей каждой.